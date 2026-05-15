Nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã gặp mặt báo chí thông tin về các hoạt động nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2026) và phát động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

Tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nêu rõ, chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, nhưng hậu quả do thảm họa da cam trong chiến tranh còn dai dẳng, lâu dài. Hiện nay, vẫn còn rất nhiều người bị nhiễm và di nhiễm chất độc hóa học đang phải sống trong hoàn cảnh rất khó khăn.

Vì vậy, các hoạt động nhân dịp 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam không chỉ nhằm tưởng niệm, tri ân mà còn là tiếng gọi lương tri, trách nhiệm của cộng đồng trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: MINH KHANG

Nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: Đại hội điển hình tiên tiến "Vì nạn nhân chất độc da cam" lần thứ V (giai đoạn 2026 - 2031) nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân da cam.

Đặc biệt, với chủ đề “65 năm - Từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, Hội sẽ sẽ phối hợp với các tổ chức truyền thông triển khai giải chạy online “Sải bước nghĩa tình” nhằm gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; tổ chức triển lãm “Da cam - Lương tri và công lý” vào tháng 7 tới tại Đà Nẵng, trưng bày hơn 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về thảm họa da cam, công tác khắc phục hậu quả, hành trình đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân và các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, cá nhân hảo tâm. Ảnh: MINH KHANG

Tại chương trình đã diễn ra lễ phát động vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, thông qua tài khoản 1961 của Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ngay tại lễ phát động, tổng số tiền các tổ chức, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ đã đạt hơn 1 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong việc tổ chức giải chạy online "Sải bước nghĩa tình". Ảnh: MINH KHANG

KHÁNH NGUYỄN