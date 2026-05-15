Cận cảnh 2 con cá voi xuất hiện trên biển Đắk Lắk

Trưa 15-5, anh Khánh Vân, nhân viên Công ty Tropical Trip Phú Yên cho biết, anh là người phát hiện và trực tiếp ghi lại hình ảnh 2 con cá voi xuất hiện tại vùng biển Cù Lao Mái Nhà, thuộc làng chài Phước Đồng (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk).

Clip cá voi săn mồi tại vùng biển Cù Lao Mái Nhà.

Theo anh Khánh Vân, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, trong lúc chở khách tham quan trên biển, anh phát hiện hai con cá voi lớn liên tục ngoi lên mặt nước để săn mồi nên dùng điện thoại ghi lại. Trong đó, cá voi mẹ dài khoảng 10m, cá voi con khoảng 6-7m, màu đen và khá lớn.

Hình ảnh cá voi săn mồi tại vùng biển Cù Lao Mái Nhà.

Hình ảnh cặp cá voi xuất hiện gần bờ khiến nhiều người dân và du khách vô cùng thích thú. Trước đó, vào tháng 7-2024, một cặp cá voi cũng từng được ghi nhận săn mồi tại khu vực Cù Lao Mái Nhà.

Theo cơ quan chức năng, cá voi thường di chuyển theo đàn cá mồi. Vùng biển các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa hiện có nguồn nước sạch, thức ăn dồi dào nên trở thành điểm xuất hiện của nhiều loài sinh vật biển trong mùa di cư. Ngành chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi gặp cá voi cần giữ khoảng cách an toàn, không tiếp cận quá gần để tránh ảnh hưởng đến tập tính săn mồi của chúng và đảm bảo an toàn trên biển.

>>> Một số hình ảnh cá voi săn mồi tại vùng biển Cù Lao Mái Nhà:

Hai con cá voi lớn đang săn mồi.

Cá voi mẹ dài khoảng 10m, cá voi con khoảng 6m-7m.

Hình ảnh cá voi xuất hiện gần bờ rất hiếm gặp ở vùng biển Đắk Lắk.

