24 địa phương chủ động kế hoạch sử dụng nước trong mùa cạn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị 24 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong mùa cạn năm 2026.

Hồ thủy điện Hòa Bình vừa có nhiệm vụ phát điện vừa cung cấp nguồn nước tưới cho hạ du ở đồng bằng Bắc bộ. Ảnh: ĐẶNG TÌNH

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký công văn số 4600 đề nghị ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do huy động thủy điện trong bối cảnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mùa cạn năm 2026.

Công văn được Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi UBND 24 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc huy động, vận hành linh hoạt các hồ thủy điện trong mùa cạn có thể làm thay đổi chế độ điều tiết, xả nước của hồ chứa. Vì vậy, các địa phương chủ động theo dõi diễn biến nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử dụng nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất phù hợp với tình hình thực tế.

Các địa phương cũng cần vận hành công trình khai thác, sử dụng nước phù hợp với kế hoạch xả nước của hồ chứa, đồng thời cải tạo, nâng cấp công trình để chủ động lấy nước trong điều kiện nguồn nước thay đổi.

Đối với sản xuất nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị thực hiện các giải pháp tưới tiết kiệm nước trong giai đoạn cuối vụ Đông Xuân và chuẩn bị vụ Hè Thu, tận dụng tối đa nguồn nước từ sông suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi.

PHÚC HẬU