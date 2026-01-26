Công tác nhân sự đảm bảo dân chủ, nguyên tắc và sự công bằng

Chiều 26-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tới các đảng viên thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị của Đảng ủy Quốc hội. Ảnh: PHẠM THẮNG

Thông báo nhanh các kết quả cụ thể của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, đại hội đã xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thông báo nhanh các kết quả cụ thể của đại hội. Ảnh: PHẠM THẮNG

Trong đó, về mục tiêu tổng quát, đại hội xác định: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng, như Tổng Bí thư nêu là "cốt lõi của cốt lõi", "then chốt của then chốt".

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự đã dành nhiều công sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động chuẩn bị công tác nhân sự theo hướng dân chủ, chặt chẽ, kỹ lưỡng, nhiều lần, nhiều vòng, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh; đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Chia sẻ về điểm mới trong công tác nhân sự tại Đại hội XIV của Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, điểm đổi mới mạnh mẽ nhất trong Bộ Chính trị và trong Ban Chấp hành Trung ương được thống nhất cao, đó là chúng ta thực hiện đảm bảo dân chủ, đảm bảo nguyên tắc và đảm bảo sự công bằng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHẠM THẮNG

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

ANH PHƯƠNG