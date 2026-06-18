Ngày 18-6, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh công tác phụ nữ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nêu rõ vai trò đặc biệt quan trọng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đồng thời biểu dương những kết quả công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN) đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận xét, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khó khăn như báo cáo đã nêu. Đây là những vấn đề đại hội cần tập trung thảo luận, có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, trong đó, phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ đồng tình với 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời lưu ý 5 nội dung để đại hội thảo luận kỹ, xem xét quyết định.

Thứ nhất, Hội LHPN Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả, thiết thực hơn nữa, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ lần thứ XI và đại hội phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hội cần có các giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời cho phụ nữ; thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.

Thứ hai, Hội LHPN Việt Nam cần quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hàng ngày; tăng cường giáo dục và giữ gìn các giá trị tốt đẹp của gia đình, kỹ năng làm mẹ, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhất là an toàn trên môi trường mạng. Kết quả hoạt động của Hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của phụ nữ, trẻ em.

Thứ ba, Hội LHPN Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới; gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức Hội không biết để bảo vệ.

Thứ tư, xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập. Hội cần phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”, mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ. Đồng thời, mỗi phụ nữ chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, để hoàn thiện bản thân, vun đắp hạnh phúc gia đình, tham gia tích cực vào đời sống xã hội.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa; tăng cường phối hợp, liên thông hoạt động trong hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng phát biểu: Hội LHPN Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước; là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân; là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm; là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, các cấp cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cấp Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

>> Hình ảnh lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN

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