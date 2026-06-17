Phụ nữ năng động khởi nghiệp

Tạo sinh kế, hỗ trợ khởi nghiệp và nâng cao năng lực số đang mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm được các cấp hội phụ nữ triển khai trong thời gian qua.

LTS: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 17-6 đến ngày 18-6 tại Hà Nội. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ cả nước đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, tổ chức hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo thêm cơ hội để phụ nữ phát triển toàn diện và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội.

Từ sản vật quê hương đến thương hiệu OCOP

Ở phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên), hầu như ai cũng biết chị Lộc Thị Chanh (sinh năm 1991), một phụ nữ khởi nghiệp từ nghề làm bánh gio (còn gọi là bánh tro) truyền thống - loại bánh được làm từ gạo nếp và tro đốt một số loại cây rừng. Ít ai ngờ rằng, có ngày, chiếc bánh gio giản dị từ thôn Cốc Muổng ở miền núi phía Bắc lại có thể vươn xa đến vậy.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thới (TPHCM) dạy nghề miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: HỒNG HẢI

Chị Chanh kể, ban đầu chị đăng bán bánh gio trên Facebook và được bạn bè, người thân ủng hộ. Dần dần, chị nhận ra bánh gio ba góc Bắc Kạn rất được ưa chuộng, có nhiều tiềm năng mở rộng thị trường bởi hương vị đặc trưng, màu hổ phách đẹp mắt, để nhiều ngày vẫn dẻo thơm. Năm 2021, Lộc Thị Chanh thành lập Hợp tác xã Bánh gio Bắc Kạn với 9 thành viên, và ngay sau đó sản phẩm của hợp tác xã được xếp hạng OCOP cấp tỉnh. Hiện bình quân hợp tác xã của chị sản xuất khoảng 2.000 bánh gio/ngày, lúc cao điểm lên tới 10.000 bánh/ngày, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập bình quân khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. Số tiền không lớn nhưng rất quý giá với nhiều chị em phụ nữ địa phương, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống khi chưa có việc làm ổn định và vẫn phải lo toan cho gia đình, con cái.

Bước vào căn nhà nhỏ của chị Trần Thị Nga ở phường Tân Đông Hiệp (TPHCM), điều đầu tiên khiến chúng tôi ấn tượng là không gian ngập tràn sắc màu của những bó hoa sáp. Giữa không gian đó, chị Nga cặm cụi làm việc. Đôi tay thoăn thoắt chỉnh lại từng cánh hoa, vuốt phẳng lớp giấy gói rồi khéo léo buộc những chiếc nơ nhỏ. Nhìn những bó hoa chuẩn bị được giao đi, chị Nga nhớ lại hành trình lập nghiệp đầy gian khó, nhưng cũng đầy quyết tâm của bản thân.

Rời quê Hà Tĩnh vào TPHCM từ khi còn rất trẻ, chị Nga từng làm nhiều công việc để mưu sinh. Trong đó, quãng thời gian bán hoa tươi dạo đã gieo vào chị tình yêu đặc biệt với các loài hoa. Sau nhiều năm vất vả, chị quyết định khởi nghiệp với nghề làm hoa sáp. Tự mày mò học nghề qua các clip hướng dẫn trên mạng, từ phối màu, tạo dáng đến gói hoa, chị dần biến niềm đam mê thành công việc mang lại thu nhập. Để tạo niềm tin cho các điểm bán, chị mạnh dạn áp dụng hình thức ký gửi. Nhờ đó, hoa sáp dần được thị trường đón nhận, lượng khách hàng ngày càng ổn định.

Kết quả Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 nguồn: Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Từ một công việc xuất phát từ đam mê, nghề làm hoa sáp dần trở thành mô hình kinh tế nhỏ nhưng mang lại nguồn thu nhập ổn định. Năm 2024, với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) địa phương, tổ hợp tác làm hoa sáp được thành lập, do chị Nga làm tổ trưởng. Chị trở thành người kết nối, hướng dẫn kỹ thuật và tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trên địa bàn. Đến nay, tổ hợp tác tạo việc làm thường xuyên cho từ 5-7 chị em là giáo viên, tiểu thương, nội trợ hoặc phụ nữ trung niên có thời gian nhàn rỗi. Người có điều kiện có thể làm việc trực tiếp tại nhà chị Nga, người bận chăm sóc gia đình thì nhận nguyên liệu về nhà gia công. Với công việc này, các chị có thêm thu nhập, mùa cao điểm có thể kiếm thêm từ vài triệu đồng/tháng.

Đó là 2 trong số nhiều phụ nữ ở khắp các vùng miền trên cả nước đã cải thiện được điều kiện kinh tế nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của hội phụ nữ cùng các tổ chức xã hội. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội.

Từ đầu năm 2026, Hội LHPN TPHCM đã chủ động liên kết với nhiều đơn vị đào tạo uy tín để mở các lớp nghề miễn phí, giúp hội viên tiếp cận những ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tiễn và xu hướng thị trường, như nghề tóc, làm móng, trang điểm, quản lý cửa hàng, livestream bán hàng, chăm sóc mẹ và bé, spa... Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng nhận nghề và được kết nối tuyển dụng, giới thiệu việc làm. Nhiều hội LHPN phường, xã đã tổ chức các ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn, kiến thức và các cơ hội phát triển kinh doanh.

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ

Theo bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong kinh tế số là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có thể mở ra cho phụ nữ thêm nhiều cơ hội cải thiện kỹ năng nghề nghiệp. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội sẽ tập trung hỗ trợ phụ nữ tham gia các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của địa phương; ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, vùng dễ xảy ra thiên tai, vùng biên giới, hải đảo.

Tổ hợp tác hoa sáp của chị Trần Thị Nga - thứ hai từ phải sang (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) tạo việc làm cho nhiều phụ nữ. ẢNH: HỒNG HẢI

Nhấn mạnh vào các giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới, bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ (Trung ương Hội LHPN Việt Nam), thông tin, hội sẽ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thuận lợi nhất cho phụ nữ. Hội sẽ đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; thí điểm mô hình “1 phụ nữ - 1 gia đình - 1 mô hình phát triển sinh kế” nhằm phát huy nội lực của mỗi gia đình và cộng đồng. Một trong những định hướng quan trọng là các cấp hội sẽ đưa các sản phẩm do phụ nữ sản xuất tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng xanh, chuỗi giá trị bền vững.

Bên cạnh đó, hội tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình và tham gia vào các thành phần kinh tế khác; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2026-2031, 34 tỉnh, thành phố sẽ có các cụm dự án sinh kế do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành.

Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ mới sẽ được mở rộng với sự tham gia của nhiều nữ doanh nhân, qua đó hình thành các “đầu tàu” kết nối, dẫn dắt và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả. Hội LHPN Việt Nam sẽ phát huy vai trò của các tổ chức tập hợp trí thức, doanh nhân nữ (như Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hội Nữ doanh nhân Việt Nam) trong việc kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

MINH DUY - THANH HÀ