Giáo viên, học sinh vùng cao Tu Mơ Rông rang muối đậu, gửi yêu thương về vùng lũ

Quảng Ngãi: Giáo viên rang muối đậu hỗ trợ bà con vùng lũ

Ngày 25-11, Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk với sự tham gia của toàn thể giáo viên, học sinh đồng bào Xơ Đăng và phụ huynh.

Clip Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng nấu ăn tiếp sức cho bà con vùng lũ

Trong hai ngày qua, sau mỗi buổi dạy, gần 600 giáo viên, học sinh nhà trường đã tích cực chuẩn bị hàng hóa, thực phẩm với mong muốn góp sức sẻ chia khó khăn với bà con vùng thiên tai. Các hoạt động bao gồm chế biến món ăn, quyên góp nông sản và nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, gạo, dầu ăn…

Học sinh tham gia ủng hộ mì tôm

Tại khu bếp ăn tập thể, nhà trường chuẩn bị 30kg cá khô, 60kg đậu phụng, 30kg thịt heo ba chỉ. 51 giáo viên, nhân viên được chia thành từng nhóm để bóc tỏi, rửa cá, thái thịt, nấu các món như ba chỉ kho mắm ruốc, cá khô rim tỏi ớt, đậu phụng rang muối... Bếp lửa đỏ suốt ngày đêm. Học sinh Xơ Đăng cẩn thận lau rửa từng chiếc hộp nhựa để đóng gói, bảo quản các món ăn vừa hoàn thành.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh và học sinh còn mang đến góp thêm nông sản từ vườn nhà như bí đao, bí đỏ, măng chua, củ cải, cùng các nhu yếu phẩm khác.

Phụ huynh ủng hộ củ cải

Hiệu trưởng nhà trường, cô Hồ Thị Thùy Vân, cho biết: Toàn bộ thực phẩm như thịt, cá khô, đậu… do giáo viên đóng góp. Học sinh cùng chung tay chế biến, đóng gói. Hiện, trường đang hoàn tất các công đoạn cuối để sớm chuyển hàng đến các nhà xe, đưa về vùng lũ. Đây là tấm lòng của người dân, học sinh, giáo viên vùng cao Tu Mơ Rông gửi đến đồng bào đang gặp hoạn nạn.

Tiếp nhận bí đỏ
Giáo viên bóc tỏi để chế biến món ăn
Giáo viên rửa cá khô để sơ chế
Bếp lửa đỏ lực để sơ chế món ăn
Thái thịt để chế biến món ăn
Rất nhiều hàng hóa được phụ huynh ủng hộ
Rang đậu phụng
Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng đóng gói món đậu rang để tặng bà con vùng lũ
Thực phẩm do giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng chế biến, sẵn sàng gửi tặng bà con vùng lũ
HỮU PHÚC

Từ khóa

Tiểu học Kim Đồng Hồ Thị Thùy Vân Mắm ruốc Người Xơ Đăng Quảng Ngãi lũ lụt hỗ trợ người dân vùng lũ

