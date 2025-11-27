Quảng Ngãi: Bồi dưỡng kỹ năng du lịch để phát huy bản sắc văn hóa vùng cao

Từ ngày 26 đến 28-11, tại xã Măng Đen, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du lịch gắn với khai thác các giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Các học viên được hướng dẫn thực tế

Lớp tập huấn cho 150 học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý du lịch; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch và đại diện cộng đồng dân cư tại các điểm đến du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được chuyên gia giới thiệu và hướng dẫn các kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong du lịch; đón tiếp, phục vụ khách; chế biến món ăn; phục vụ lưu trú; kỹ năng điều hành tour và hướng dẫn du lịch. Bên cạnh phần lý thuyết, học viên còn được khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm và thực hành nghiệp vụ tại một số điểm du lịch và cơ sở lưu trú tiêu biểu ở phường Kon Tum và xã Măng Đen.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, cho biết, Quảng Ngãi là địa phương đa dạng về văn hóa, sở hữu nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số, là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả và bền vững, ngành du lịch vẫn đối mặt nhiều thách thức về bảo tồn văn hóa, chuẩn hóa đội ngũ lao động và nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ. Chính vì vậy, chương trình tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức cho học viên về các kỹ năng nghiệp vụ du lịch cơ bản, tạo nền tảng để cán bộ, nhân viên và cộng đồng dân cư áp dụng vào xây dựng, phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương. Sở kỳ vọng thông qua lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được tiếp cận kiến thức chuyên sâu, thực tế và có tính ứng dụng cao, từ đó phục vụ tốt nhu cầu của du khách, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần tăng thu nhập cho cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

HỮU PHÚC