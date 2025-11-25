Từ 13 giờ ngày 25-11, thông xe qua đèo Prenn – cửa ngõ Đà Lạt

Sáng 25-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin, bắt đầu từ 13 giờ cùng ngày, các phương tiện (trừ xe tải) được phép lưu thông 2 chiều qua đèo Prenn – tuyến cửa ngõ quan trọng dẫn vào Đà Lạt (đoạn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt)

Tại các vị trí lún nứt mới, cơ quan chức năng đã dựng hàng rào ngăn cách trong thời gian đèo Prenn lưu thông. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, sáng 17-11, tại đoạn Km224+600 đến Km224+700 đèo Prenn xảy ra sạt lở nghiêm trọng taluy âm, dài khoảng 100m. Những ngày sau, tuyến đèo tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt, lún khác kéo dài khoảng 300m, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt lớn.

Sau thời gian khẩn trương xử lý, gia cố nền đường, cơ quan chức năng cho biết tuyến đèo đã đủ điều kiện lưu thông tạm thời.

Nhiều vị trí sẽ cắm bảng giới hạn tốc độ, cấm vượt trên đèo Prenn trong thời gian khắc phục sụt lún, sạt lở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã kiểm tra thực địa hai tuyến đèo Prenn và Mimosa. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên trái), đi kiểm tra thực tế tại đèo Prenn sáng 25-11. Ảnh: ĐOÀN KIÊN Tại đèo Mimosa – nơi đang xảy ra sạt lở, ông Hải yêu cầu Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ Xây dựng) khẩn trương hoàn thiện rào chắn, biển báo và các biện pháp bảo đảm an toàn trước khi cho thông xe tạm dự kiến vào ngày 28-11. Theo Ban Quản lý Dự án 85, sau khi thông tuyến tạm, dự án sẽ bước sang giai đoạn 2 với việc xây dựng cầu cạn rộng 9m, dự kiến khởi công trước ngày 10-12-2025, thời gian thi công từ 3 đến 4 tháng.

