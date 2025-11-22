Gia Lai: Luộc trứng, khoai lang, nấu cơm lam tiếp tế dân vùng lũ

Ngày 22-11, người dân tại các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã chung tay tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, nấu ăn, chuẩn bị hàng cứu trợ gửi đến đồng bào bị ngập sâu do lũ lụt ở phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Clip: Người dân luộc trứng, khoai lang và ủng hộ thực phẩm giúp dân vùng lũ

Tại xã Gào, hàng trăm người dân đã hưởng ứng thư kêu gọi của chính quyền địa phương bằng hành động thiết thực: mang gạo, mì tôm, nước, sữa, rau củ... đến Trụ sở Đảng ủy xã để ủng hộ. Trong khuôn viên trụ sở, bếp than đỏ lửa liên tục để luộc trứng, khoai lang, nấu cơm lam, bánh chưng, bánh tét. Các nhóm người dân chia nhau công việc chuẩn bị, đóng gói, phân loại. Công an, cán bộ và người dân cùng tham gia bốc xếp lên xe vận chuyển.

Nồi khoai lang được luộc để tiếp tế cho bà con vùng lũ

Ông Nguyễn Hữu Sung, Bí thư Đảng ủy xã Gào, cho biết, hàng hóa tiếp nhận rất phong phú và được phân phối nhanh chóng để kịp thời hỗ trợ các khu vực bị cô lập do mưa lũ.

Người dân xã Gào chia trứng vào túi để mang tiếp tế cho bà con vùng lũ

Công an xã Gào đưa hàng cứu trợ lên xe tiếp tế cho bà con vùng lũ

Hàng cứu trợ xã Gào đưa lên xe để tiếp tế người dân vùng lũ

Hàng cứu trợ xã Gào được tập kết để ủng hộ bà con vùng lũ

Tại phường An Phú, hàng hóa từ các xã lân cận được chuyển về điểm tập kết tại Nhà xe Phi Hổ tại công viên Đồng Xanh. Đại diện nhà xe cho biết, trong 3 ngày qua, đơn vị đã thực hiện 5 chuyến xe cứu trợ đến Đông Gia Lai và trong ngày 22-11, tiếp tục điều thêm 3 xe chở hơn 30 tấn hàng đi hỗ trợ Quy Nhơn. Cùng ngày, 4 xe hàng khác chở khoảng 30 tấn nhu yếu phẩm đã lên đường sang Đắk Lắk.

Hiện nhà xe tiếp tục thu gom trứng, khoai, bánh và các nhu yếu phẩm khác, dự kiến khoảng 100 tấn để vận chuyển đi cứu trợ vào ngày mai, 23-11. Tinh thần chung là đường thông đến đâu, hàng cứu trợ sẽ đến ngay đó, giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.

Gạo tập kết tại Công viên Đồng Xanh để chờ chở đi tiếp tế

Hàng cứu trợ tập kết tại Công viên Đồng Xanh, sẵn sàng chở đi tiếp tế

HỮU PHÚC