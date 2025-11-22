Gia Lai: Luộc trứng, khoai lang, nấu cơm lam tiếp tế dân vùng lũ

Tại xã Gào, hàng trăm người dân đã hưởng ứng thư kêu gọi của chính quyền địa phương bằng hành động thiết thực: mang gạo, mì tôm, nước, sữa, rau củ... đến Trụ sở Đảng ủy xã để ủng hộ. Trong khuôn viên trụ sở, bếp than đỏ lửa liên tục để luộc trứng, khoai lang, nấu cơm lam, bánh chưng, bánh tét. Các nhóm người dân chia nhau công việc chuẩn bị, đóng gói, phân loại. Công an, cán bộ và người dân cùng tham gia bốc xếp lên xe vận chuyển.
Ông Nguyễn Hữu Sung, Bí thư Đảng ủy xã Gào, cho biết, hàng hóa tiếp nhận rất phong phú và được phân phối nhanh chóng để kịp thời hỗ trợ các khu vực bị cô lập do mưa lũ.
Tại phường An Phú, hàng hóa từ các xã lân cận được chuyển về điểm tập kết tại Nhà xe Phi Hổ tại công viên Đồng Xanh. Đại diện nhà xe cho biết, trong 3 ngày qua, đơn vị đã thực hiện 5 chuyến xe cứu trợ đến Đông Gia Lai và trong ngày 22-11, tiếp tục điều thêm 3 xe chở hơn 30 tấn hàng đi hỗ trợ Quy Nhơn. Cùng ngày, 4 xe hàng khác chở khoảng 30 tấn nhu yếu phẩm đã lên đường sang Đắk Lắk.
Hiện nhà xe tiếp tục thu gom trứng, khoai, bánh và các nhu yếu phẩm khác, dự kiến khoảng 100 tấn để vận chuyển đi cứu trợ vào ngày mai, 23-11. Tinh thần chung là đường thông đến đâu, hàng cứu trợ sẽ đến ngay đó, giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.