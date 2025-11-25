Lâm Đồng: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng cực tăng trưởng năng động

Sáng 25-11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường dân chủ, đồng thuận xã hội; khơi dậy niềm tin và khát vọng đổi mới, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cho biết trong thời gian qua, MTTQ tỉnh đã thực hiện song song hai nhiệm vụ quan trọng: tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo thành công đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I thông qua nhiều chương trình hành động. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Giai đoạn 2024 - 2025, toàn tỉnh đã huy động Nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Trong đó, xây dựng, sửa chữa hơn 7.000 căn nhà cho người nghèo, hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, hơn 109 tỷ đồng chăm Tết cho các hộ nghèo… Riêng trong đợt lũ vừa qua, MTTQ tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận, tham mưu, phân bổ kịp thời 34 tỷ đồng ủng hộ cho các tỉnh và 30,2 tỷ cho 25 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bước vào nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng xác định 12 chỉ tiêu và 7 chương trình hành động cụ thể, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh Nhân dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin và khát vọng phát triển. Từ đó, góp phần xây dựng Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực trong giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, chiều 24-11, Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I đã tiến hành hiệp thương, thống nhất cử đồng chí Phạm Thị Phúc giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030. Hội nghị cũng hiệp thương cử 11 Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Phạm Triều, Hà Thị Hạnh, Nguyễn Phú Hoàng, Trương Văn Tùng, H’Vi Êban, Trương Minh Quang, Dương Công Hiệp, Phạm Văn Đức, Bon Yô Soan, Nguyễn Phú Nghĩ, Đỗ Thị Quế Phương.

ĐOÀN KIÊN