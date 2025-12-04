Lâm Đồng: Mưa lớn trong đêm gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi

Rạng sáng 4-12, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực, buộc chính quyền địa phương phải khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn.

Video: Nước lũ dâng cao gây ngập quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng

Tại xã Hiệp Thạnh, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã liên tục phát cảnh báo, yêu cầu người dân không di chuyển qua khu vực nước chảy xiết và hỗ trợ di dời người già, người neo đơn đến nơi an toàn trong đêm. Các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp cũng được thiết lập để ứng phó kịp thời.

Quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu rạng sáng 4-12. Ảnh: QUANG THẮNG

UBND xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời ngay trong đêm

Trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mặt đường ngập sâu từ 0,3 đến gần 1m, các phương tiện không thể lưu thông. Nhiều hộ dân dọc tuyến bị nước tràn vào nhà, gây hư hại đồ đạc.

Nước lũ tràn vào nhà dân dọc hai bên đường quốc lộ 20 rạng sáng 4-12

Tại khu vực Đà Lạt, mưa lớn cũng khiến một số khu vực trũng, ven suối Cam Ly bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Do mưa xảy ra ban đêm, người dân không kịp trở tay di dời tài sản. Các tuyến đường đèo như Mimosa, Prenn, D’ran xuất hiện nhiều cây xanh bị ngã đổ, gây cản trở giao thông. Riêng đèo Mimosa bị sạt lở, lực lượng chức năng đã rào chắn, tạm thời cấm các phương tiện qua lại.

Quốc lộ 20 qua đèo Mimosa bị sạt lở sáng 4-12 tại đúng vị trí bị sạt lở nặng gây chia cắt cuối tháng 11-2025

Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D'ran tiếp tục xuất hiện điểm sạt lở mới vào sáng 4-12 khiến giao thông gián đoạn. Ảnh: TRẦN TUẤN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong chiều và tối 3-12, lượng mưa tại nhiều khu vực ghi nhận ở mức cao: Thuận Hòa 120,3mm, Dân Hiệp (Hàm Thuận Bắc) 107,6mm, Phan Tiến (Sông Lũy) 71,4mm, Lạc Xuân 66mm, Suối Vàng (phường Lang Biang – Đà Lạt) 58,6mm, phường Lâm Viên – Đà Lạt 58,4mm, xã D’ran 58mm... Nhiều khu vực được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất cao.

ĐOÀN KIÊN