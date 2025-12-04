Lâm Đồng: Mưa lớn trong đêm gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi

Tại xã Hiệp Thạnh, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã liên tục phát cảnh báo, yêu cầu người dân không di chuyển qua khu vực nước chảy xiết và hỗ trợ di dời người già, người neo đơn đến nơi an toàn trong đêm. Các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp cũng được thiết lập để ứng phó kịp thời.
Trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mặt đường ngập sâu từ 0,3 đến gần 1m, các phương tiện không thể lưu thông. Nhiều hộ dân dọc tuyến bị nước tràn vào nhà, gây hư hại đồ đạc.
Tại khu vực Đà Lạt, mưa lớn cũng khiến một số khu vực trũng, ven suối Cam Ly bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Do mưa xảy ra ban đêm, người dân không kịp trở tay di dời tài sản. Các tuyến đường đèo như Mimosa, Prenn, D’ran xuất hiện nhiều cây xanh bị ngã đổ, gây cản trở giao thông. Riêng đèo Mimosa bị sạt lở, lực lượng chức năng đã rào chắn, tạm thời cấm các phương tiện qua lại.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong chiều và tối 3-12, lượng mưa tại nhiều khu vực ghi nhận ở mức cao: Thuận Hòa 120,3mm, Dân Hiệp (Hàm Thuận Bắc) 107,6mm, Phan Tiến (Sông Lũy) 71,4mm, Lạc Xuân 66mm, Suối Vàng (phường Lang Biang – Đà Lạt) 58,6mm, phường Lâm Viên – Đà Lạt 58,4mm, xã D’ran 58mm... Nhiều khu vực được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất cao.