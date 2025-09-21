Kinh tế

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao học bổng nhân tháng khuyến học

Sáng ngày 19/9/2025 tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, UBND xã Lấp Vò tổ chức buổi lễ “Tháng khuyến học, tuyên dương các mô hình học tập tiêu biểu, phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, học tập thường xuyên, suốt đời, khuyến học xanh - Bình dân học vụ”.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Bí thư Đảng ủy xã, ông Trần Hoàng Nam - Chủ tịch UBND xã; bà Nguyễn Thị Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc; bà Trần Thị Yến Vân - Giám đốc Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc; bà Đặng Thị Ngọc Hiền - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, lãnh đạo UBND xã cùng 180 em học sinh nhận học bổng.

Tại buổi lễ, bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã trao tặng 200 triệu đồng cho UBND xã Lấp Vò để chăm lo cho công tác khuyến học của địa phương.

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp luôn đồng hành cùng công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập của tỉnh nói chung và xã Lấp Vò nói riêng.

Dịp này, Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc cũng đã trao 180 suất học bổng cho 180 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em được đến trường.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

