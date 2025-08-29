Công ty Yến Sào Khánh Hòa ủng hộ nhân dân Cuba 200 triệu đồng

Hơn nửa thế kỷ qua, tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba luôn là biểu tượng cao đẹp của sự đoàn kết quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2-12-1960 – 2-12-2025), Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Với tinh thần “Việt Nam – Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách – Chia sẻ giữa gian nan” và luôn có Việt Nam cùng với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp sẻ chia khó khăn với bạn bè quốc tế, mà còn là lời khẳng định mối quan hệ thủy chung, son sắt đã được vun đắp qua nhiều thế hệ giữa hai dân tộc.

Công ty Yến sào Khánh Hòa mong muốn cùng cộng đồng lan tỏa thông điệp: Chia sẻ để nhân lên yêu thương – Đồng hành để thắt chặt nghĩa tình. Công ty luôn gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa các giá trị nhân văn, gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

K.H