Đại hội Đoàn Vedan Việt Nam: Tổng kết và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 13-9-2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện nhằm tổng kết hoạt động sau sáp nhập và đề ra phương hướng phát triển trong 5 năm tới.

Điểm sáng hoạt động nổi bật

Được thành lập từ năm 2003, Đoàn Vedan Việt Nam là một trong những đơn vị tiên phong trong các doanh nghiệp FDI. Với 47 đoàn viên, tổ chức đã hoàn thành xuất sắc nhiều chương trình công tác, được Huyện đoàn Long Thành đánh giá là “Đơn vị dẫn đầu khối doanh nghiệp”. Một số hoạt động tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua: Chiến dịch “Nhặt rác bảo vệ môi trường 2024” tại xã Phước Thái và bờ biển Vũng Tàu; chương trình “Phun xịt vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết” tại các trường học trước khai giảng; trao tặng nhà “Đại đoàn kết”; tổ chức hội trại cho đoàn viên và viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp 26/3; phối hợp với Ban Thường vụ xã Phước Thái tổ chức chương trình “Tri ân thăm hỏi Cựu thanh niên xung phong” nhân ngày 27/7...

Ban chấp hành Đoàn cơ sở công ty Vedan khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội Đoàn Vedan đặt ra mục tiêu tập trung vào sự đoàn kết, sáng tạo và đổi mới: Tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ từ cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo công ty và địa phương; Xây dựng lực lượng nòng cốt cho Đảng bộ Vedan; Phát triển đội ngũ thanh niên vững mạnh, gắn bó lâu dài với công ty. Tại Đại hội, Đoàn cơ sở đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu cụ thể, thiết thực, bám sát Nghị quyết, tập trung vào việc phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới trong các phong trào thanh niên. Đoàn sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ từ cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo công ty và Xã đoàn, đồng thời đóng góp xây dựng lực lượng nòng cốt cho Đảng bộ Vedan, phát triển đội ngũ thanh niên vững mạnh, gắn bó lâu dài với công ty.

Đoàn cơ sở Công ty Vedan Việt Nam cam kết nỗ lực không ngừng, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của công ty và cộng đồng.

V.D