Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao học bổng “Thắp sáng ước mơ”

Sáng ngày 11-9-2025 tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phối hợp cùng Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp tổ chức buổi lễ trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho em Lê Quốc Vinh học sinh lớp 8/1 trường THCS Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Định - Bí thư Đảng ủy xã, ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, các mạnh thường quân và các em học sinh.

Hoàn cảnh gia đình em Lê Quốc Vinh vô cùng khó khăn, ngay từ nhỏ em Lê Quốc Vinh đã thiếu vắng tình thương của cha vì cha mất sớm. Mẹ em phải tảo tần, làm thuê, làm mướn nuôi gia đình. Thế nhưng cuộc sống lại một lần nữa thử thách đối với em Lê Quốc Vinh khi mẹ em chẳng may ra đi mãi mãi do bị bệnh hiểm nghèo. Em Lê Quốc Vinh được cậu ruột đón về nuôi dưỡng và chăm sóc. Tuy nhiên, gia đình cậu thuộc hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, cậu không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày cậu phải đi làm thuê ... lo cho gia đình.

Để giúp đỡ em Lê Quốc Vinh vượt qua khó khăn ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp thay mặt nhà tài trợ trao cho em suất học bổng 12 triệu đồng, mong rằng em cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để đạt nhiều thành tích cao trong học tập và trở thành một công dân tốt có ích cho quê hương đất nước.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ” là một trong những hoạt động an sinh xã hội của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp nhằm giúp đỡ cho các em học sinh nghèo vượt khó, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn…, có điều kiện được đến trường. Hi vọng rằng với suất học bổng mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao tặng sẽ góp thêm sức mạnh và sự ấm áp cho các em học sinh, giúp các em thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

