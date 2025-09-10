Kinh tế

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

SANEST MOON CAKE - Tinh hoa yến sào, gắn kết yêu thương

Nhân dịp Tết Trung thu đoàn viên, Công ty Yến Sào Khánh Hòa trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm Bánh Trung thu Yến sào Khánh Hòa - Sanest MoonCake.

Mỗi chiếc bánh là sự kết tinh của tinh hoa đất liền và vị ngọt ngào của biển cả, được gửi gắm bằng tất cả tâm huyết và lòng tri ân của chúng tôi.

Sự tin yêu và đồng hành của quý khách hàng chính là động lực để công ty không ngừng nỗ lực hoàn thiện, nâng tầm chất lượng sản phẩm, góp phần mang đến những trải nghiệm ẩm thực gắn kết yêu thương.

Chúng tôi hy vọng Sanest MoonCake sẽ là cầu nối lan tỏa những khoảnh khắc sum vầy, ấm áp bên gia đình và người thân; đồng thời là niềm tự hào của tinh hoa Yến sào Khánh Hòa đến với mọi miền đất nước.

Kính chúc quý khách hàng và gia đình đón một mùa Trung thu trọn vẹn yêu thương, an khang, hạnh phúc.

K.H

Từ khóa

Yến sào Khánh Hòa SANEST MOON CAKE Bánh trung thu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn