Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest tổ chức Lễ trao giải tại TPHCM

Ngày 13-9, tại TPHCM, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức Lễ trao giải cho chương trình tri ân khách hàng mang tên "Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025".

Hai khách hàng may mắn nhận giải là chị Nguyễn Thị Ngọc Quý (TPHCM) với giải nhì là một xe ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe và chị Đỗ Minh Hà (TPHCM) với giải tư là một xe máy Honda Vision cao cấp.

Chương trình tri ân khách hàng “Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025” được tổ chức trên toàn quốc từ ngày 5-6-2025, đã thu hút được sự tham gia đông đảo và tích cực. Hàng triệu giải thưởng đã được trao cho những người may mắn trên khắp cả nước. Trước sự quan tâm lớn từ khách hàng, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã quyết định gia hạn chương trình. Thời hạn quét mã QR để tham gia sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 10-11-2025.

Là đơn vị dẫn đầu ngành yến sào Việt Nam trong lĩnh vực quản lý, khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ yến sào đảo thiên nhiên. Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest nhiều lần đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cùng nhiều danh hiệu giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, hiện đã có mặt tại hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng vượt trội, hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao.

Chương trình không chỉ là lời cảm ơn chân thành đến người tiêu dùng mà còn nhằm mục đích lan tỏa giá trị sức khỏe và xây dựng niềm tin, gắn kết cộng đồng. Một lãnh đạo công ty khẳng định: “Chúng tôi luôn coi trọng tính minh bạch và công bằng trong mọi khâu của chương trình. Mỗi giải thưởng đến tay khách hàng đều là minh chứng rõ ràng cho cam kết thực hiện của Công ty. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và yêu mến từ quý khách hàng trên cả nước”.

Hiện tại, chương trình đang bước vào giai đoạn cao trào, hứa hẹn sẽ tìm ra thêm nhiều chủ nhân may mắn của các giải thưởng lớn như xe ô tô Mercedes C300, Honda HRV, Kia New Sonet, Honda SH Mode 125cc, Honda Vision, TV Sony 4K 65 inch, iPhone 16, iPad Air M2…và hàng triệu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.

Một số hình ảnh tại buổi trao giải

Cơ hội trúng thưởng cực dễ: · Mua các sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. · Quét mã QR dưới nắp lọ, khoen lon hoặc thẻ đính kèm. · Dùng Zalo, Camera điện thoại, Vmark để quét mã và quay thưởng online, biết kết quả ngay lập tức. - Mỗi mã QR có giá trị một lần tham gia. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình vui lòng truy cập: https://yensaokhanhhoa.com.vn/niemtuhaothuonghieuquocgia hoặc gọi hotline 0258.3818222.

K.H