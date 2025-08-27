Công ty Yến sào Khánh Hòa: Trao gần 800 triệu đồng cho các em học sinh giỏi

Hòa chung không khí hân hoan mùa tựu trường, Công ty Yến sào Khánh Hòa vừa tổ chức Lễ Khen thưởng học sinh giỏi năm học 2024-2025. Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo công ty đối với công tác giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ, đồng thời tôn vinh những nỗ lực và thành tích học tập xuất sắc của các em học sinh là con cán bộ, nhân viên, người lao động (CBNVLĐ) trong công ty.

Với tổng số 875 học sinh giỏi được vinh danh, Lễ khen thưởng năm nay đã trao tặng tổng số tiền thưởng lên đến 765,9 triệu đồng, cùng với 6.930 quyển vở và 421 hộp yến 6 lọ. Đặc biệt, công ty đã biểu dương 343 học sinh giỏi liên tục từ 5 năm trở lên và 64 em đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Những phần thưởng ý nghĩa này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những thành quả học tập của các em, mà còn là nguồn động lực to lớn, khơi dậy tinh thần hiếu học và khát vọng vươn xa.

Thông qua hoạt động này, Công ty Yến sào Khánh Hòa một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng các em trên con đường chinh phục tri thức, góp phần bồi dưỡng những tài năng trẻ, xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước. Đây cũng là nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, thể hiện sự sẻ chia, quan tâm đến đời sống tinh thần của CBNVLĐ, tạo nên một môi trường làm việc gắn kết và phát triển bền vững.

K.H