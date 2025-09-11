Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty Yến sào Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030

Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2025–2030 tại Nha Trang Palace vào ngày 10-9. Sự kiện nhằm tổng kết phong trào thi đua khen thưởng 5 năm qua, vinh danh các tập thể và cá nhân xuất sắc, đồng thời phát động phong trào cho giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo cho thấy, trong giai đoạn 2020–2025, công ty đã vượt qua nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế và đại dịch COVID-19.

Doanh thu 5 năm đạt gần 13.000 tỷ đồng. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt 2.240 tỷ đồng.

Công ty cũng trở thành một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được cấp phép xuất khẩu chính ngạch yến sào sang Trung Quốc

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa nhấn mạnh: “Đại hội điển hình tiên tiến là dịp quan trọng để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước đến từng cán bộ, công nhân viên. Trong giai đoạn mới, toàn thể công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên yến sào, quyết tâm đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa vươn tầm thế giới.....”

Bước vào giai đoạn 2025–2030, công ty xác định đẩy mạnh thi đua theo hướng: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh hóa sản xuất, phát triển bền vững nguồn tài nguyên yến sào, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động, khuyến khích sáng kiến và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, trở thành ngày hội lớn của phong trào thi đua yêu nước trong toàn công ty, khẳng định sự phát triển bền vững và khát vọng vươn xa của Yến sào Khánh Hòa – Sanest – Sanvinest niềm tự hào thương hiệu Quốc gia.

K.H