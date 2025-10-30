Co.opSmile tiếp tục mở rộng tại Đắk Lắk

Hệ thống cửa hàng Co.opSmile của Saigon Co.op vừa đưa vào hoạt động thêm 2 điểm bán mới tại Đắk Lắk, gồm Co.opSmile Đại học Tây Nguyên (131 Y Wang, phường Ea Kao) và Co.opSmile Chợ Ea Yong (18 quốc lộ 26, xã Krông Păk). Trước đó, Co.opSmile đã khai trương 3 cửa hàng đầu tiên tại Đắk Lắk, bước đầu tạo dấu ấn nhờ hàng hóa phong phú, giá bình ổn và dịch vụ thân thiện.

Các cửa hàng mới tiếp tục duy trì tiêu chí “gần dân - tiện lợi - giá tốt”, cung ứng sản phẩm thiết yếu, thực phẩm tươi sống, hàng Việt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng tại địa phương.

Với sự kiện này, tổng số cửa hàng Co.opSmile tại tỉnh Đắk Lắk đã nâng lên 5 điểm bán, đánh dấu bước phát triển nhanh của mô hình bán lẻ hiện đại tại khu vực Tây Nguyên. Trong dịp khai trương, Co.opSmile triển khai chuỗi ưu đãi tri ân khách hàng như chương trình “Mua bao nhiêu ký - giảm bấy nhiêu tiền”, tặng quà theo hóa đơn tích lũy và rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Việc liên tục mở rộng điểm bán tại Đắk Lắk cho thấy chiến lược của Saigon Co.op trong việc tăng độ phủ bán lẻ, đưa hàng Việt và dịch vụ tiện ích đến gần hơn với người tiêu dùng vùng Tây Nguyên, góp phần phát triển thị trường nội địa bền vững.

MINH ANH