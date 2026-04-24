CSGT TPHCM hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn

Hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Công an và ngành giáo dục TPHCM, nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh.

Chiều 24-4, tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tam Long, TPHCM), Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp Sở GD-ĐT TPHCM và HEAD Honda Nghĩa tổ chức chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho hơn 400 học sinh khối 10.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, chiến sĩ CSGT phổ biến các quy định cơ bản như quy tắc giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu, quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn; đồng thời hướng dẫn cách nhận biết và xử lý tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nội dung được xây dựng theo giáo trình thống nhất của Cục CSGT, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Kiểm tra kỹ năng lái xe an toàn của học sinh lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phần thực hành thu hút sự tham gia tích cực của các em với các kỹ năng điều khiển xe gắn máy. Học sinh được trực tiếp điều khiển xe qua các bài sa hình cơ bản gồm hình số 8, đường thẳng, zíc zắc và đường gồ ghề.

Kết thúc chương trình, ban tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận lái xe an toàn cho 150 học sinh hoàn thành nội dung tập huấn.

Theo Phòng CSGT, việc đưa nội dung kỹ năng lái xe an toàn vào trường học không chỉ giúp học sinh nắm vững quy định pháp luật mà còn hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn ngay từ sớm.

Tin liên quan Phường Phước Thắng đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở

TRÚC GIANG