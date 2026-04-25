“Cà phê sáng” gắn kết lòng dân

Chương trình "Cà phê sáng trao đổi với nhân dân" tại phường Thủ Dầu Một (TPHCM) đã trở thành điểm hẹn thân tình để người dân trò chuyện, chia sẻ và trực tiếp phản ánh những vấn đề dân sinh với chính quyền địa phương.

Sáng 25-4, phường Thủ Dầu Một phối hợp CLB Dưỡng sinh và aerobic Chiến Thắng tổ chức buổi gặp mặt người dân khu phố Chánh Nghĩa 7 theo mô hình “Cà phê sáng trao đổi với nhân dân”.

Từ 5 giờ sáng, các thành viên CLB Dưỡng sinh và aerobic Chiến Thắng đã có mặt để chuẩn bị đồ ăn sáng và các tiết mục biểu diễn

Từ sáng sớm, khu vực bờ sông công viên Nguyễn Tri Phương đã rộn ràng những giai điệu ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Bà Phạm Thị Bích Loan, người dân khu phố Chánh Nghĩa 7, xúc động kể, chồng bà mắc bệnh hơn 10 năm, chi phí thuốc men tốn kém. Nhờ được địa phương đưa vào diện hộ nghèo và hỗ trợ hàng tháng, đặc biệt là cấp thẻ bảo hiểm y tế 100% nên gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh đã giảm đáng kể.

“Sáng nay được mời tới gặp lãnh đạo phường và nhận quà, tôi rất vui. Phường chuẩn bị chu đáo nên chúng tôi vừa ăn sáng, vừa xem biểu diễn rất ấm áp”, bà Loan chia sẻ.

Người dân khu phố Chánh Nghĩa 7 đến sớm ăn sáng

Lãnh đạo phường có mặt cùng ăn sáng và trò chuyện với người dân

Cách đó không xa, ông Tô Châu chăm chú theo dõi các tiết mục dưỡng sinh, aerobic. Nhà gần công viên nên ông đến từ sớm. Vợ ông bán vé số dạo, bản thân tuổi cao, sức yếu nên ở nhà lo nội trợ. Những dịp lễ, tết, gia đình đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ địa phương nên rất ấm lòng.

Giải đáp giúp người dân các thắc mắc về thủ tục hành chính

Không chỉ là nơi sẻ chia, chương trình còn tạo điều kiện để người dân trao đổi trực tiếp với chính quyền. Chị Huỳnh Thị Quý Thoa đã tranh thủ hỏi lãnh đạo phường về các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Theo chị, đây là dịp thuận lợi để người dân được hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một trao quà cho người dân

Ông Phạm Văn Nồng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một, cho biết mô hình “Cà phê sáng trao đổi với nhân dân” là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người dân, giúp kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn từ cơ sở, đồng thời tiếp thu nhiều ý kiến, hiến kế thiết thực phục vụ phát triển địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, CLB Dưỡng sinh và aerobic Chiến Thắng đã trao tặng 100 phần gạo (mỗi phần 10kg) cho người dân; 10 hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm 500.000 đồng tiền mặt.

TÂM TRANG - MINH DUY