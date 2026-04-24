Phường Vũng Tàu khai mạc lễ hội ẩm thực

Tối 24-4, tại Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TPHCM), lễ hội ẩm thực với chủ đề “Liên hoa biển ngọc - rạng rỡ non sông” chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng đại lễ 30-4 và 1-5.

Lễ hội do phường Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH Nam Phương Event tổ chức, với sự tham gia của 80 gian hàng, hàng trăm món ăn đặc sắc đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Sự kiện diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 24-4 đến hết ngày 3-5), dự kiến sẽ thu hút 30.000-60.000 người dân, du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm và thưởng thức các món ăn ngon.

Từ đó, bắt đầu một chuỗi sự kiện văn hóa - ẩm thực - du lịch hoành tráng, ấn tượng cho khu vực phía Đông TPHCM dịp nghỉ lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo phường Vũng Tàu nhấn mạnh, lễ hội ẩm thực “Liên hoa biển ngọc – rạng rỡ non sông” không chỉ là không gian trải nghiệm ẩm thực, mà còn là nơi kết nối văn hóa, con người, góp phần tôn vinh tinh hoa ẩm thực ba miền Bắc – Trung – Nam.

Người dân, du khách tham quan gian hàng tò he tại lễ hội.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

