Sức sống cơ sở

Phường Phước Thắng đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở

Chiều 20-4, UBND phường Phước Thắng đã ra mắt 10 tổ công nghệ số cộng đồng tại 10 khu phố, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ tại địa phương.

Các tổ gồm thành viên từ đoàn thể, tổ dân phố và những người am hiểu công nghệ, giữ vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ UBND phường triển khai xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đồng thời, các tổ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số đến từng hộ gia đình.

Lãnh đạo phường và các đơn vị tài trợ tặng máy tính cho các khu phố

Trọng tâm hoạt động là hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử (VNeID), ứng dụng “Công dân số TPHCM”; hỗ trợ tiếp cận các nền tảng học trực tuyến, kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, internet.

Bên cạnh đó, các tổ đẩy mạnh phổ biến kiến thức an toàn thông tin, kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Trong lĩnh vực kinh tế số, lực lượng này hỗ trợ hộ kinh doanh tham gia sàn thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt, quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu trên môi trường số.

Dịp này, UBND phường phối hợp các đơn vị tài trợ trao tặng 10 bộ máy tính cho 10 khu phố trên địa bàn, phục vụ triển khai chuyển đổi số tại cơ sở.

Lãnh đạo phường tặng hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ
TRÚC GIANG

