Triển lãm và Hội diễn “Tự hào Bình Trưng hôm nay”

Tối 24-4, tại Trụ sở 2, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Trưng (số 200, đường Nguyễn Duy Trinh) diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh " Tự hào Bình Trưng hôm nay".

Tiết mục Mashup "Khúc ca tự hào - 50 năm mùa hoa rực rỡ" của Trường Tiểu học Nguyễn Hiền. Ảnh: THÚY BÌNH

Triển lãm do UBND phường Bình Trưng tổ chức nhằm chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026).

Đến dự lễ khai mạc triển lãm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Trưng; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội phường, cùng các cấp ủy, trưởng khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận 55 khu phố, Đoàn viên, hội viên…

Triển lãm ảnh "Tự hào Bình Trưng hôm nay". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục ca múa "Đường chúng ta đi" của Khu phố 2. Ảnh: THÚY BÌNH

Triển lãm Tự hào Bình Trưng hôm nay được tổ chức nhằm ôn lại những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, đồng thời giới thiệu một cách sinh động, toàn diện những thành tựu nổi bật của phường Bình Trưng trên các lĩnh vực văn hóa - kinh tế - xã hội, quá trình xây dựng và phát triển.

Tiết mục "Tuổi trẻ Bác Hồ" của Trường Tiểu học Bình Trưng Đông. Ảnh: THÚY BÌNH



Tiết mục "Hào khí Việt Nam" của Trường Tiểu học Giồng Ông Tố. Ảnh: THÚY BÌNH



Nhân dịp này, UBND phường Bình Trưng cũng tổ chức vòng chung kết Hội diễn văn nghệ quần chúng Tự hào Bình Trưng hôm nay lần thứ 1 - năm 2026.

Trước đó, hội diễn trải qua các vòng loại, với sự tham gia thi tài của 70 đơn vị, biểu diễn hơn 140 tiết mục ca múa nhạc đa dạng, phong phú về thể loại và hình thức thể hiện.

Tiết mục "Công ty Điện lực Thủ Đức - Vững bước tương lai". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục "Đến với con người Việt Nam tôi" của Trường Mầm non Vành Khuyên. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong vòng chung kết diễn ra trong hai tối 24-4 và 25-4, có 75 tiết mục ca múa nhạc, dự thi ở hai bảng A (các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, công ty, xí nghiệp, trường học) và bảng B (các CLB, đội nhóm).

THÚY BÌNH