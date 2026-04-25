Phường Bàn Cờ phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Tháng công nhân

Nhiều phần quà được Công đoàn phường Bàn Cờ trao đến đoàn viên trong Tháng Công nhân, như một hoạt động thiết thực tri ân lực lượng lao động, với sự đồng hành của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Chủ tịch Công đoàn phường Bàn Cờ Trương Võ Thùy Mỵ trao quà cảm ơn người lao động

Sáng 25-4, Công đoàn phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và chương trình “Cảm ơn người lao động” năm 2026.

Tại lễ phát động, bà Trương Võ Thùy Mỵ, Chủ tịch Công đoàn phường Bàn Cờ, cho biết trong Tháng Công nhân năm nay, công đoàn phường sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến đoàn viên, người lao động, lấy người lao động làm trung tâm.

Các hoạt động gồm chăm lo toàn diện, thăm hỏi, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”, gian hàng phúc lợi; khám sức khỏe, tư vấn tâm lý; cùng các ngày hội văn hóa, thể thao nhằm tăng cường gắn kết giữa các tổ công đoàn và đoàn viên.

Nhiều hoạt động chăm lo người lao động tại phường Bàn Cờ tại lễ phát động Tháng công nhân

Cùng với đó, phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tổ chức Ngày hội giao lưu “Kỹ năng lao động” và hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng nghề, kỹ năng số cho cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn phường Bàn Cờ kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động và các doanh nghiệp cùng chung tay hành động vì một môi trường làm việc an toàn.

Phát động chương trình thể dục giữa giờ

Trong Tháng công nhân, các công đoàn cơ sở trên địa bàn phường Bàn Cờ đăng ký tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động. Nhiều công đoàn cơ sở dành hàng tỷ đồng tổ chức bữa cơm công đoàn, tặng quà, tham quan, nghỉ mát dành cho người lao động.

Các công đoàn cơ sở đăng ký công trình chăm lo dịp Tháng công nhân

Tại lễ phát động Tháng công nhân, công đoàn phường Bàn Cờ và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã trao những phần quà cảm ơn người lao động.

THÁI PHƯƠNG