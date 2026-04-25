Diễu hành xe đạp hưởng ứng “Tháng 4 lịch sử” tại phường Bình Dương

Hơn 400 người cùng xe đạp được trang trí rực rỡ tham gia diễu hành tại phường Bình Dương (TPHCM), lan tỏa khí thế “Tháng 4 lịch sử - Rực rỡ non sông”, chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 25-4, UBND phường Bình Dương tổ chức chương trình diễu hành và hội thi trang trí xe hoa tuyên truyền lưu động với chủ đề “Tháng 4 lịch sử - Rực rỡ non sông”, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và các ngày lễ lớn.

Clip UBND phường Bình Dương tổ chức chương trình diễu hành và hội thi trang trí xe hoa.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Dương Nguyễn Văn Sum, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, khu phố, trường học và đông đảo người dân.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương Nguyễn Hữu Lợi, nhấn mạnh hoạt động nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Điểm nhấn là đoàn diễu hành với hơn 400 xe đạp, xe hoa được trang trí công phu, tái hiện chặng đường đấu tranh cách mạng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội thi trang trí xe hoa diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều đơn vị tham gia. Kết quả, giải Nhất thuộc về Trường Mầm non Hoa Mai; giải Nhì: Trường Tiểu học Phú Tân và Trường Tiểu học Phú Mỹ; giải Ba: Văn phòng HĐND – UBND phường cùng các phòng, ban và Trường Tiểu học Hòa Phú.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 50 phần quà tri ân các gia đình có công với cách mạng, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp trong tổ chức chương trình.

XUÂN THI