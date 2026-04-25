“Mái nhà chung” cho người khuyết tật

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, câu lạc bộ (CLB) Para Sports phường Tân Thới Hiệp lặng lẽ lan tỏa những giá trị nhân văn, trở thành “mái nhà chung” ấm áp cho người khuyết tật. Nơi đây không chỉ giúp các thành viên rèn luyện sức khỏe thông qua thể thao, mà còn là chốn để họ tìm lại niềm tin, vượt qua mặc cảm và tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Vận động viên tập luyện môn cử tạ

Không gian để sẻ chia

CLB Para Sports phường Tân Thới Hiệp trực thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thới Hiệp, được thành lập với mục đích tạo một sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho người khuyết tật trên địa bàn và khu vực lân cận. Vượt lên ý nghĩa của một nơi tập luyện đơn thuần, CLB còn là không gian sẻ chia, nơi các vận động viên lắng nghe, động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống để từng bước vươn lên.

CLB hiện có 22 thành viên, tham gia luyện tập ở 4 môn: boccia, bắn cung, cử tạ, điền kinh. Anh Nguyễn Duy Minh, Chủ nhiệm CLB Para Sports phường Tân Thới Hiệp, thông tin: “Các thành viên yêu thích môn nào, có nhu cầu tập môn nào thì tôi sẽ cố gắng phát triển môn đó, miễn sao mọi người có được sân chơi phù hợp với khả năng và điều kiện của mình”.

Lịch sinh hoạt của CLB được duy trì đều đặn từ thứ hai đến chủ nhật, với các khung giờ linh hoạt vào buổi sáng, trưa và chiều. Cách sắp xếp này giúp những thành viên dù làm những công việc khác nhau vẫn có thể thu xếp thời gian để theo đuổi niềm đam mê thể thao. “Trước đây, các bạn muốn tập luyện thể thao phải lặn lội lên các trung tâm lớn ở khu vực nội thành, quãng đường quá xa khiến nhiều người đành gác lại đam mê. Khi được Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường hỗ trợ địa điểm, chúng tôi mới có thể phát triển phong trào tại địa phương”, anh Duy Minh cho biết.

Hiệu quả từ mô hình CLB thể hiện rõ qua sự tiến bộ của các vận động viên. Gắn bó với CLB suốt hai năm qua ở bộ môn boccia, anh Nguyễn Minh Trung chia sẻ: “Lúc mới tập, tay tôi yếu lắm. Tập dần rồi quen, tay có lực trở lại. Giờ tôi thấy mình tiến bộ nhiều, tay chân cứng cáp hơn, đặc biệt là đã có thể đứng lên và bước đi từ từ được rồi”.

Chăm lo tinh thần và sức khỏe người khuyết tật

Không chỉ thu hút người dân trên địa bàn, CLB còn đón nhận những thành viên đến từ nơi khác. Ba buổi mỗi tuần, chị Hoàng Thị Lan Phương (ngụ xã Củ Chi) đều đặn vượt hơn chục cây số để đến phường Tân Thới Hiệp tập luyện môn cử tạ. Chị Lan Phương kể: “Nhờ tập luyện, tôi thấy mình khỏe hơn, năng động và tự tin hơn rất nhiều. Việc phường mở CLB cho người khuyết tật thật sự rất ý nghĩa, cho chúng tôi có sân chơi và thêm động lực sống tích cực”.

Hiện tại, các vận động viên môn cử tạ, điền kinh của CLB đã đạt đủ tiêu chuẩn và đang nỗ lực tập luyện để lên đường tham dự Giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc 2026 diễn ra tại Thái Nguyên vào tháng 5 tới. Đây là cột mốc quan trọng khẳng định sự phát triển đúng đắn của mô hình thể thao cơ sở dành cho người khuyết tật tại địa phương.

CLB Para Sports phường Tân Thới Hiệp đang từng ngày khẳng định vai trò tích cực trong việc chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe cho người khuyết tật. Quan trọng hơn cả, CLB đã mở ra một không gian nhân ái, nơi những con người kém may mắn được sống trọn vẹn với đam mê thể thao và được cộng đồng trân trọng, ghi nhận.

Từ một sân chơi phong trào được thành lập vào năm 2023, đến nay CLB Para Sports phường Tân Thới Hiệp đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về chuyên môn. Tính đến năm 2026, CLB không dừng ở mục tiêu rèn luyện sức khỏe mà đã bắt đầu hướng tới các giải đấu chuyên nghiệp.

NGUYỄN ANH