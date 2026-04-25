Hết thời... "giơ cao đánh khẽ"

- Í da... Giờ ra đường vi phạm là dễ bị phạt nặng nha cô Tám, không còn vụ giơ cao đánh khẽ đâu nhe. Chẳng nói chi chuyện vĩ mô, sát sườn như tham gia giao thông mà lạng quạng là "roét", xả thải hay đổ rác bậy bạ là ăn biên bản cái rụp ngay.

Rác thải được gom lại để vận chuyển đi xử lý. Ảnh: THANH HIỀN
Mua bán lấn chiếm lòng lề đường: dẹp ngay! Karaoke gây ồn chói lói trước bị kêu ca còn sừng sộ lại, chớ giờ đố dám. Không phạt nóng thì camera phạt nguội, chạy đằng trời cho thoát!

- Nghe đâu còn đề xuất tăng mức phạt cao hơn nữa đó cô Tám. Mà hồi trước cô đi du lịch nước ngoài về khen nức nở sao xứ người ta sạch đẹp văn minh, người dân tuân thủ quy định răm rắp. Té ra bên đó họ làm nghiêm, vi phạm là nộp phạt méo mặt liền.

- Bởi vậy, mình cứ hay kêu ca ý thức kém, nhưng nếu "roi" chế tài không nghiêm thì cái ý thức nó cứ... ngủ quên hoài. Phải phạt cho xót cái túi tiền thì cái chân mới bớt đạp ga bậy, cái tay mới bớt vứt rác búa xua.

- Muốn có văn minh đô thị, ngoài tuyên truyền vận động, phải chế tài nghiêm. Phạt cho cái ý thức nó lẹ lẹ được nâng cao, chớ đợi tự giác kiểu "rùa bò" thì biết chừng nào mình mới văn minh được!

- Chớ sao! Nhìn qua thì thấy xót tiền, mà nghĩ lại thấy... học phí vậy mà rẻ, ông hén!

CÔ TÁM

