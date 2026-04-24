Phường Tân Sơn Hòa: Chăm lo sức khỏe, tinh thần cho nữ công nhân

Chiều 24-4, Ban Thường vụ Công đoàn phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức chương trình “Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương - lan tỏa hạnh phúc”, tư vấn chăm sóc sức khỏe về da và "Bữa cơm công đoàn", nhằm phát động Tháng công nhân lần thứ 18 - năm 2026.

Tại chương trình, hơn 100 nữ đoàn viên, người lao động đã được thăm khám sức khỏe tổng quát theo mô hình “Công đoàn đồng hành vì sức khỏe người lao động”. Bên cạnh đó, các y bác sĩ chuyên khoa cũng đã trực tiếp tư vấn chuyên sâu về da liễu cho các chị em.

Đoàn viên, người lao động nghe tư vấn về da

Sau hoạt động thăm khám, Ban tổ chức đã triển khai chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho toàn thể nữ lao động tham dự. Trong không gian ấm cúng, các nữ công nhân đã cùng quây quần tâm sự, chia sẻ về công việc cũng như đời sống thường nhật.

Tham dự chương trình và được thăm khám, tầm soát sức khỏe, tư vấn về da miễn phí, bà Phan Thị Bích Hạnh, công nhân vệ sinh, bày tỏ ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo phường.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM Lê Thị Kim Thúy trao quà đến đoàn viên, người lao động phường Tân Sơn Hòa

Ông Huỳnh Đông Luân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam kiêm Chủ tịch Công đoàn phường Tân Sơn Hòa cho biết, trong Tháng công nhân năm 2026, các cấp Công đoàn phường tập trung vào các hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng bữa ăn ca. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện để người lao động thực sự là trung tâm của mọi sự quan tâm.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc chung vui Bữa cơm công đoàn cùng đoàn viên, người lao động

Trong khuôn khổ Tháng công nhân năm 2026, Công đoàn phường Tân Sơn Hòa còn tổ chức các chương trình: Tập huấn nghiệp vụ tài chính/kế toán công đoàn; giải bóng đá mini nam và trò chơi liên hoàn; tập huấn an toàn vệ sinh lao động; hội thi tay nghề kế toán giỏi; các chương trình chăm lo cho con em đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6...

THU HƯỜNG