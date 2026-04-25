Phường Vĩnh Hội sôi nổi hội thi văn nghệ

Hội thi văn nghệ với chủ đề Vươn cao khát vọng non sông của phường Vĩnh Hội đã diễn ra sôi nổi trong ngày 25-4 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vĩnh Hội (số 405, đường Hoàng Diệu) với sự tham gia của 23 đội thi trên địa bàn.
Hội thi văn nghệ Vươn cao khát vọng non sông của phường Vĩnh Hội có 23 chương trình của các khu phố, trường học trên địa bàn tham gia dự thi, lần lượt là các tiết mục ca, múa, hoạt cảnh đa sắc màu: Bác Hồ một tình yêu bao la, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Vinh quang Mặt trận Tổ quốc ta, Hương sen dâng Bác, Sợi nhớ sợi thương, Huyền thoại mẹ, Hào khí Việt Nam, Khát vọng tuổi trẻ, Bài ca thống nhất, Anh ba Hưng, Bài ca đất Phương Nam, Đường chúng ta đi, Đêm thành phố đầy sao, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người…
Hội thi không chỉ lan tỏa những giá trị truyền thống và tinh thần thời đại mà còn là sự tri ân thành kính gửi đến thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập tự do dân tộc, là niềm tự hào về một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ.