CTicket phân phối vé fan meeting đội eSport huyền thoại T1 tại Việt Nam

Sự kiện Fan Meeting “VPBank presents T1 Vietnam - The Promise Fulfilled” - buổi giao lưu đầu tiên có quy mô lớn của đội tuyển eSport huyền thoại T1 tại Việt Nam chính thức mở bán độc quyền trên CTicket.vn vào 12:00 ngày 8-12-2025.

eSport huyền thoại T1 là giải đấu thể thao điện tử nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng

Theo đó, sự kiện diễn ra trong hai ngày 20 và 21-12-2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Đáng chú ý, ngày 21-12 sẽ chứng kiến trận showmatch lịch sử giữa đội tuyển T1 và các tuyển thủ Việt Nam, một khoảnh khắc mang tính biểu tượng khi người hâm mộ lần đầu được theo dõi những màn đối đầu và kết hợp “trong mơ” ngay trên sân nhà.

Sự kiện do VPBank–Mastercard tổ chức với sự phối hợp thực hiện của FPT Play.

Dự kiến có 13.000 vé được bán ra, với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 5.900.000 đồng, bao gồm bộ vật phẩm đi kèm. Riêng hạng vé cao nhất sẽ được nhận thêm quà tặng đặc biệt và có cơ hội được lựa chọn ngẫu nhiên để giao lưu trực tiếp với T1 trên sân khấu.

Đại diện ban tổ chức xác nhận CTicket.vn là đơn vị phân phối vé chính thức và độc quyền cho toàn bộ sự kiện. Việc chọn CTicket là đơn vị phát hành vé nhằm bảo đảm quá trình bán vé minh bạch, an toàn và ổn định trước nhu cầu cực lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Trong bối cảnh lượng fan của T1 tại Việt Nam tăng mạnh qua các mùa giải, việc sở hữu một nền tảng bán vé hoạt động ổn định và có khả năng xử lý lượng truy cập lớn được xem là yêu cầu thiết yếu. CTicket vốn đã vận hành thành công nhiều sự kiện quốc tế tiếp tục được lựa chọn nhờ năng lực công nghệ, kinh nghiệm chống vé giả và cơ chế phân phối kiểm soát nghiêm ngặt…

KIM THANH