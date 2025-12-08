TPHCM: Hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI

Sáng 8-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất sáng 8-12. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TPHCM; Phạm Minh Tuấn và Phan Hồng Ân...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc quán triệt tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư Tô Lâm, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Do đó, cần đảm bảo tốt việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong suốt quá trình bầu cử; phát huy vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, cũng như giám sát chất lượng bầu cử.

Toàn bộ quá trình hiệp thương phải được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, theo đúng quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện.

Thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, nghiêm túc nghiên cứu, xem xét và thảo luận đối với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Thành phố giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI trên cơ sở phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của TPHCM.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ I có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tính đại diện và phát huy dân chủ rộng rãi trong nhân dân.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trình bày dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu. Theo đó, TPHCM được phân bổ 38 ĐBQH khóa XVI, gồm 17 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 21 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương do các cơ quan, tổ chức của thành phố giới thiệu.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công tâm, minh bạch; chú trọng chất lượng nhân sự; bảo đảm tính đại diện giữa đại biểu hoạt động trong khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức kinh tế và đại biểu ở cơ sở.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn và có các đề xuất liên quan đến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu phù hợp với tình hình tại TPHCM. Cụ thể đề xuất: tăng cơ cấu đại biểu dân tộc Hoa; bổ sung cơ cấu đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố; bổ sung cơ cấu đại diện cho khối kinh tế tư nhân.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TPHCM là 55 người; đảm bảo cơ cấu tái cử, ĐB nữ, ĐB trẻ, ĐB là người ngoài đảng, người tự ứng cử… theo quy định.

THÁI PHƯƠNG