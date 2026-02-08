Sau khi nghe 10 ý kiến nhận xét, góp ý, 100% cử tri dự hội nghị đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm đối với đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Cử tri tín nhiệm 100%, giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội. Thực hiện: VĂN MINH

Ngày 8-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng phối hợp UBND phường Tân Hưng (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng các đại biểu, cử tri dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; lãnh đạo phường Tân Hưng và 130 cử tri.

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, hội nghị đã thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH. Cụ thể, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri được nghe phổ biến các tiêu chuẩn của người ứng cử ĐBQH và nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của đồng chí Trần Lưu Quang.

Cử tri Trương Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của đồng chí Trần Lưu Quang, cử tri đã phát biểu ý kiến nhận xét, góp ý với tinh thần thẳng thắn, khách quan, xây dựng; đồng thời gửi gắm nguyện vọng đối với người được giới thiệu ứng cử.

Nhiều ý kiến đồng tình nhận xét đồng chí Trần Lưu Quang có bề dày công tác, trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở địa phương và Trung ương.

Cử tri Lê Kiên Thành phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên các cương vị công tác, đồng chí thể hiện tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, tinh thần quyết liệt, tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc. Đồng chí gần gũi, giản dị, là cán bộ gần dân, quan tâm chăm lo đời sống người dân.

Căn cứ các tiêu chuẩn, quy định và năng lực, phẩm chất của người được giới thiệu ứng cử, cử tri bày tỏ sự đồng tình, tín nhiệm và cho rằng, đồng chí Trần Lưu Quang xứng đáng ứng cử ĐBQH khóa XVI.

100% cử tri thống nhất biểu quyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe 10 ý kiến nhận xét, góp ý, 100% cử tri dự hội nghị đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm đối với đồng chí Trần Lưu Quang ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Cử tri cũng gửi gắm, đồng chí tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn cho đất nước và TPHCM trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn những nhận xét, góp ý và sự tín nhiệm của cử tri. Đồng thời khẳng định, đây là nguồn động viên rất lớn để bản thân nỗ lực hơn nữa trong công việc.

Đồng chí Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn cử tri đã tín nhiệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khẳng định việc được giới thiệu ứng cử ĐBQH là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, đồng chí cam kết sẽ tiếp tục cố gắng làm việc tốt hơn, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Đồng chí Trần Lưu Quang trò chuyện với cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri và nhân dân.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang đã dành gần 1 giờ đồng hồ để tiếp tục lắng nghe các ý kiến và trả lời đầy đủ những câu hỏi mà cử tri đặt ra. Cử tri đặt câu hỏi đến Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG Trong đó, đồng chí trả lời các vấn đề liên quan đến quy hoạch, nhà ở xã hội, giao thông - đô thị, môi trường; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… của TPHCM.

VĂN MINH