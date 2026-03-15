Cử tri Trường Sa cùng cả nước tham gia “Ngày hội non sông”

Sáng 15-3, hòa chung không khí của cả nước, khu vực bỏ phiếu số 14 trên đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ, chiến sĩ, người dân đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa trong buổi sáng bầu cử

Theo ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, đây là lần thứ hai đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước, sau năm 2021. Do điều kiện địa lý xa đất liền và thời tiết khắc nghiệt, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, bảo đảm cơ sở vật chất và tài liệu bầu cử đến tận tay cử tri đúng thời gian quy định.

Cử tri nhận phiếu bầu cử

Ngoài cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác trên đảo, khu vực bỏ phiếu số 14 còn có gần 50 ngư dân đang khai thác hải sản trong khu vực vào đảo tham gia bầu cử, bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Thay mặt Tổ bầu cử, Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, khai mạc, quán triệt thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu. Trung tá Vũ Đức Quỳnh nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trên đảo Trường Sa, nhằm phát huy quyền làm chủ của mọi cử tri đang sinh sống, công tác trên đảo.

Hôm nay, mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình lựa chọn những đại biểu ưu tú, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, cử tri khu vực bỏ phiếu số 14 quyết tâm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khu vực bàn viết phiếu

Cử tri tiến hành bỏ phiếu

Là chiến sĩ trẻ mới ra đảo thực hiện nhiệm vụ từ giữa năm 2025, Hạ sĩ Nguyễn Thành An chia sẻ đây là lần đầu tiên được tham gia bầu cử, càng vinh dự hơn khi được bỏ phiếu tại đặc khu Trường Sa, mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc giữa trùng khơi.

“Tôi cảm thấy rất tự hào, vui mừng, phấn khởi khi được cùng cử tri cả nước tham gia ‘Ngày hội non sông’, được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng Hiến pháp và pháp luật”, Hạ sĩ Nguyễn Thành An cho biết.

Chị Lê Thị Minh Diệu, người dân đang sinh sống trên đảo Trường Sa, bày tỏ niềm tự hào khi hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Chị kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thực sự là những người có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nhất là chăm lo đời sống quân và dân ở đặc khu Trường Sa.

Quang cảnh khu vực bỏ phiếu số 14, đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa

Đây là lần thứ hai đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước, sau năm 2021

Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa, cho biết để thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử cùng ngày với cả nước, Đảng ủy, chỉ huy đảo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chuẩn bị từ rất sớm; trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp điều kiện thực tiễn tại đảo và đặc điểm cử tri.

Cùng với đó, công tác trực, sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu; vừa bảo đảm thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của cử tri, vừa tổ chức tốt nhiệm vụ tuần tra, quan sát, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, giữ vững an ninh, an toàn trong mọi tình huống nơi tuyến đầu của Tổ quốc, góp phần để “Ngày hội non sông” diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ, người dân đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa nô nức đi bầu cử

HIẾU GIANG