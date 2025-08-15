Đảm bảo an toàn giao thông khi cầu Rạch Miễu 2 thông xe

Ngày 15-8, Thượng tá Thái Viết Vũ, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa hoàn thành kế hoạch phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là Công an tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu 2 an toàn, thông suốt, tránh ùn tắc sau khi cầu này thông xe.

Cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành, chờ ngày thông xe

Công nhân thi công những hạng mục cuối cùng

Theo Thượng tá Thái Viết Vũ, Bộ Xây dựng đã thống nhất ngày 19-8 sẽ tổ chức khánh thành Dự án đầu tư xây dựng Công trình cầu Rạch Miễu 2. Sau lễ khánh thành, cầu Rạch Miễu 2 sẽ được thông xe. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị kỹ lưỡng phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho sự kiện trọng đại này.

Tại các ngã ba Trung Lương, ngã tư Đồng Tâm, nút giao hướng qua, lại cầu Rạch Miễu 1 và 2, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ túc trực để điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Theo đó, các phương tiện lưu thông qua lại các tuyến đường quanh khu vực và qua lại 2 cầu Rạch Miễu bình thường.

Người dân lưu thông từ TPHCM đi miền Tây, trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, sau khi hết cao tốc, di chuyển theo lối ra tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, đến ngã tư Đồng Tâm đi thẳng qua cầu Rạch Miễu 2 đến Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre trước đây) và ngược lại.

Trường hợp lưu thông trên Quốc lộ 1 đến vòng xoay ngã ba Trung Lương, theo Quốc lộ 1 hướng miền Tây, đến ngã tư Đồng Tâm rẽ trái qua cầu Rạch Miễu 2 để đi Vĩnh Long.

Cầu Rạch Miễu 2 có 4 làn xe nên theo dự báo sẽ thông thoáng hơn cầu Rạch Miễu hiện hữu, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp sẽ túc trực tại các nút giao vào giờ cao điểm nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long chuẩn bị thông xe

Thượng tá Thái Viết Vũ cho biết thêm, trong quá trình thông xe, nếu phát hiện bất cập, ngành chức năng sẽ kịp thời xử lý, đồng thời tổ chức phân luồng, cắm biển báo… nhằm đảm bảo các phương tiện lưu thông thông suốt.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 6.810 tỷ đồng, khởi công tháng 3-2022. Công trình có chiều dài toàn tuyến khoảng 17,6km, trong đó cầu chính là cầu dây văng dài gần 2km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 làn xe. Điểm đầu dự án tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao Quốc lộ 1 - Đường tỉnh 870, tỉnh Đồng Tháp) và điểm cuối tại Quốc lộ 60 (tỉnh Vĩnh Long). Khi đưa vào khai thác, cầu Rạch Miễu 2 sẽ giúp giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân, đồng thời mở rộng trục giao thông kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL.

Người dân mong chờ cây cầu mới - cầu Rạch Miễu 2

NGỌC PHÚC