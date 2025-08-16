Xã hội

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng: Thí điểm cấm xe tải đi vào làn 1

Việc cấm xe tải đi vào làn 1 và quy định lại tốc độ nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trên hai tuyến cao tốc đang diễn biến phức tạp, nhất là ở cửa ngõ TP Hà Nội.

Ngày 15-8, hai tuyến đường bộ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu áp dụng thí điểm quy định cấm xe tải thông dụng, chuyên dùng, đầu kéo lưu thông ở làn sát dải phân cách giữa (làn 1), theo phương án đã được Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông thống nhất.

Theo phương án mới, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làn 1 tốc độ tối đa 120km/giờ, tối thiểu 90km/giờ; làn 2 tối đa 120km/giờ, tối thiểu 80km/giờ; làn 3 tối đa 100km/giờ, tối thiểu 60km/giờ.

Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làn 1 tốc độ tối đa 100km/giờ, tối thiểu 80km/giờ; làn 2 tối đa 100km/giờ, tối thiểu 70km/giờ; làn 3 tối đa 100km/giờ, tối thiểu 60km/giờ.

Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tuần tra, xe chuyên dụng di chuyển dọc tuyến để phát hiện, đọc biển số và nhắc tài xế đổi làn. Lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở, hướng dẫn tài xế chuyển làn theo quy định mới, chưa lập biên bản xử phạt...

Việc cấm xe tải đi vào làn 1 và quy định lại tốc độ nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trên hai tuyến cao tốc đang diễn biến phức tạp, nhất là ở cửa ngõ TP Hà Nội. Quy định phân làn và tốc độ được thí điểm một tháng, đến hết ngày 15-9.

BÍCH QUYÊN

