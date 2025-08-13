TPHCM: Số vụ tai nạn giao thông giảm nhưng số người chết lại tăng

So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giao thông giảm 15 vụ (tương đương -24%), số người bị thương giảm 41 người (-28%) nhưng số người tử vong lại tăng 10 người (+12%).

Chiều 13-8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 2 và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý 3 và các tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại điểm cầu TPHCM có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, cùng lãnh đạo các sở ngành.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trong 7 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố xảy ra 165 vụ tai nạn giao thông đường bộ (bao gồm cả va chạm), làm 29 người chết, 103 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 15 vụ (tương đương -24%), số người bị thương giảm 41 người (-28%) nhưng số người tử vong lại tăng 10 người (+12%).

TPHCM hiện có 10 điểm đen nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tính đến cuối tháng 7-2025, toàn thành phố còn tồn tại 10 điểm đen tai nạn giao thông, chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm. Một số điểm điển hình như khu vực cầu Kênh Một Tấn trên đường Võ Chí Công (phường Thủ Đức) đang được cơ quan chức năng theo dõi, xử lý.

TPHCM cũng ghi nhận 42 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó 23 điểm tại khu vực trung tâm. Hiện đã có 6 điểm được xử lý có chuyển biến tích cực, 9 điểm chuyển biến nhưng còn phức tạp, và 9 điểm chưa có chuyển biến rõ rệt.

Tình hình trật tự an toàn giao thông nhìn chung ổn định, không phát sinh tình trạng ùn tắc nghiêm trọng nhưng việc gia tăng số người chết vì tai nạn giao thông vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Cũng theo Sở Xây dựng TPHCM, dù đạt được nhiều kết quả khả quan trong giải ngân đầu tư công và kéo giảm tai nạn giao thông, TPHCM vẫn đang đối mặt với thách thức trong việc xử lý dứt điểm các điểm đen tai nạn, các điểm có nguy cơ ùn tắc và kiểm soát số người chết do tai nạn giao thông tăng. Các ngành chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai các giải pháp đồng bộ trong thời gian tới để đảm bảo an toàn giao thông và hiệu quả đầu tư công.

