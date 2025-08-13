TPHCM kiện toàn Ban An toàn giao thông cấp xã, hoàn thành trước ngày 20-8

Ban ATGT cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp triển khai giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc, tuyên truyền pháp luật về giao thông,...

Chiều 13-8, Sở Xây dựng TPHCM - cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) TPHCM vừa có hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu triển khai kiện toàn Ban ATGT cấp xã và ban hành quy chế hoạt động.

Theo đó, Chủ tịch UBND phường, xã làm Trưởng ban Ban ATGT cấp xã; Phó Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Trưởng phòng Kinh tế (xã), Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (phường) tùy đặc thù địa phương làm Phó Trưởng ban thường trực; Trưởng Công an xã làm Phó Trưởng ban.

Cơ quan thường trực Ban ATGT cấp xã là Phòng Kinh tế (xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (phường).

Ban ATGT cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp triển khai giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc, tuyên truyền pháp luật về giao thông, báo cáo tình hình tai nạn và ùn tắc, cũng như chỉ đạo cứu hộ - cứu nạn khi cần thiết.

Đối với đặc khu Côn Đảo, việc tổ chức và quy chế hoạt động sẽ linh hoạt theo tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu quản lý ATGT.

UBND cấp xã được yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn Ban ATGT, ban hành quy chế hoạt động và gửi các quyết định liên quan về Sở Xây dựng (qua Văn phòng Ban ATGT) trước ngày 20-8, để tổng hợp báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND TPHCM.

