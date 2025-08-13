Xã hội

Giao thông

TPHCM kiện toàn Ban An toàn giao thông cấp xã, hoàn thành trước ngày 20-8

SGGPO

Ban ATGT cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp triển khai giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc, tuyên truyền pháp luật về giao thông,...

Chiều 13-8, Sở Xây dựng TPHCM - cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) TPHCM vừa có hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu triển khai kiện toàn Ban ATGT cấp xã và ban hành quy chế hoạt động.

16 h.jpg
Ban ATGT cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp triển khai giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND phường, xã làm Trưởng ban Ban ATGT cấp xã; Phó Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Trưởng phòng Kinh tế (xã), Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (phường) tùy đặc thù địa phương làm Phó Trưởng ban thường trực; Trưởng Công an xã làm Phó Trưởng ban.

Cơ quan thường trực Ban ATGT cấp xã là Phòng Kinh tế (xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (phường).

Ban ATGT cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp triển khai giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc, tuyên truyền pháp luật về giao thông, báo cáo tình hình tai nạn và ùn tắc, cũng như chỉ đạo cứu hộ - cứu nạn khi cần thiết.

Đối với đặc khu Côn Đảo, việc tổ chức và quy chế hoạt động sẽ linh hoạt theo tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu quản lý ATGT.

UBND cấp xã được yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn Ban ATGT, ban hành quy chế hoạt động và gửi các quyết định liên quan về Sở Xây dựng (qua Văn phòng Ban ATGT) trước ngày 20-8, để tổng hợp báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND TPHCM.

Tin liên quan
QUỐC HÙNG

Từ khóa

ATGT Ban An toàn giao thông Ban An toàn giao thông cấp xã TPHCM giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn