Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.350 tỷ nâng cấp Quốc lộ 24

Ngày 14-8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản kiến nghị Trung ương hỗ trợ 2.350 tỷ đồng để nâng cấp Quốc lộ 24 nhằm thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh.

Quốc lộ 24 là tuyến giao thông duy nhất kết nối từ tỉnh Quảng Ngãi (trước đây) và Kon Tum (trước đây). Con đường này cũng là tuyến duy nhất kết nối từ tỉnh Quảng Ngãi qua khu vực Tây Nguyên, trực tiếp nối liền với các tỉnh vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Toàn tuyến đường có chiều dài 165km, có gần 58km (trong đó có 32,5km là đèo Violăk) chưa được đầu tư, từ xã Ba Tơ lên xã Kon Plông là đường cấp 4-5 miền núi nhỏ, hẹp, quanh co, nhiều khúc cua, nhiều đoạn xuống cấp, taluy âm là vực sâu rất nguy hiểm.

Tuyến đường từ Quảng Ngãi lên Kon Tum

Trong bối cảnh nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa và đi lại ngày càng tăng, nếu chờ bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 hoặc chờ dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum thì quá chậm, không giải quyết được nhu cầu cấp thiết, đặc biệt là nhu cầu đi lại của nhân dân, gây lãng phí cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực, biên giới phía Tây của tỉnh...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất hỗ trợ 2.350 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương ngoài phần kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Trước mắt, đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.150 tỷ đồng trong năm 2025 cho tỉnh Quảng Ngãi từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đầu tư đoạn tuyến từ Km57 đến Km89+515 (đoạn đi qua đèo Violăk); số kinh phí còn lại đề nghị bố trí trong những năm tiếp theo. Nếu được Trung ương hỗ trợ, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ quyết tâm thực hiện và cam kết hoàn thành vào đầu năm 2027.

NGUYỄN TRANG