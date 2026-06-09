Cục Hải quan giải thích việc Việt Nam nhập siêu hơn 15 tỷ USD trong các tháng đầu năm

Ngày 9-6, tại Hà Nội, Cục Hải quan tổ chức gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của ngành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những kết quả nổi bật của ngành hải quan.

Thông tin về hoạt động của ngành, lãnh đạo Cục Hải quan cho biết, trong các tháng đầu năm 2026, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm soát chống buôn lậu; chủ động tháo gỡ vướng mắc chính sách và triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó biến động thương mại toàn cầu.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Cục Hải quan đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc cán cân thương mại của Việt Nam từ đầu năm đến nay luôn nghiêng về nhập siêu, điều ít thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Cụ thể, theo ông Ngô Như An, Phó Trưởng ban Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Cục Hải quan), từ đầu năm đến nay, nhập siêu đã lên tới 15,36 tỷ USD.

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, đây không hoàn toàn là tín hiệu tiêu cực mà chủ yếu là hệ quả của việc các doanh nghiệp tăng cường gom, mua tích trữ nguyên vật liệu và linh kiện để chủ động đảm bảo tiến độ đơn hàng, ứng phó với rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng.

Điều này xuất phát từ các biến động về địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu, doanh nghiệp đã chủ động tăng tích trữ, giúp tránh tình trạng đứt gãy đầu vào và tăng giá, cùng với đó, việc nhập mạnh nguyên liệu là bước đệm để doanh nghiệp thực hiện các đơn hàng đã ký.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: HQ

Theo ông Ngô Như An, hàng hóa nhập siêu chủ yếu đến từ ba nhóm chính. Thứ nhất là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; thứ hai là nhóm dầu thô (do thời gian qua căng thẳng ở Trung Đông dẫn đến giá dầu tăng cao, làm giá trị nhập khẩu dầu thô của Việt Nam tăng lên); thứ ba là nhóm hàng máy móc, thiết bị, ô tô và linh kiện phục vụ sản xuất cũng tăng mạnh (có thể xuất phát từ việc các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu, chủ động dự phòng để đảm bảo hoạt động sản xuất và thực hiện các đơn hàng đã ký kết).

Đại diện Cục Hải quan cho biết, xu hướng diễn biến tình hình xuất, nhập khẩu và cán cân thương mại thời gian tới rất khó dự báo, bởi những biến động liên quan đến cạnh tranh địa chính trị, tình hình quốc tế thay đổi liên tục. Tuy nhiên, qua số liệu theo dõi, cơ quan hải quan nhận thấy tình hình nhập siêu đã có dấu hiệu “hạ nhiệt”, khi con số nhập siêu trong đầu tháng 6 đã ở mức độ thấp hơn các tháng trước đó.

LƯU THỦY