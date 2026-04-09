Kinh tế

Bộ Công thương lý giải vì sao nhập siêu 3,6 tỷ USD

SGGPO

Tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức chiều 9-4, Bộ Công thương cho biết, cán cân thương mại trong quý 1 nhập siêu khoảng 3,6 tỷ USD, trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 250 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ.

Quang cảnh họp báo chiều 9-4. Ảnh: CẤN DŨNG

Lý giải về tình trạng nhập siêu, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho rằng, quý 1 thường là giai đoạn doanh nghiệp tăng nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị phục vụ sản xuất nên chưa phản ánh xu hướng cả năm. Nhập khẩu tăng mạnh ở linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị và phụ tùng.

Ông Hải cho biết, nhu cầu nhập khẩu tăng gắn với việc triển khai các dự án đầu tư, trong đó có khu vực vốn đầu tư nước ngoài. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là đầu vào sản xuất nên phần nhập siêu mang tính chất phục vụ tăng trưởng.

Lực lượng chức năng mở các container để kiểm tra

Theo Bộ Công thương, diễn biến này vẫn trong phạm vi kiểm soát và mục tiêu xuất siêu năm 2026 tiếp tục được giữ. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc xuất khẩu trong các quý tiếp theo sẽ quyết định việc đưa cán cân thương mại trở lại trạng thái tích cực.

PHÚC HẬU

Từ khóa

xuất nhập khẩu nguyên nhân nhập siêu Bộ Công thương

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn