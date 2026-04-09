Bộ Công thương lý giải vì sao nhập siêu 3,6 tỷ USD

Tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức chiều 9-4, Bộ Công thương cho biết, cán cân thương mại trong quý 1 nhập siêu khoảng 3,6 tỷ USD, trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 250 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ.

Lý giải về tình trạng nhập siêu, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho rằng, quý 1 thường là giai đoạn doanh nghiệp tăng nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị phục vụ sản xuất nên chưa phản ánh xu hướng cả năm. Nhập khẩu tăng mạnh ở linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị và phụ tùng.

Ông Hải cho biết, nhu cầu nhập khẩu tăng gắn với việc triển khai các dự án đầu tư, trong đó có khu vực vốn đầu tư nước ngoài. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là đầu vào sản xuất nên phần nhập siêu mang tính chất phục vụ tăng trưởng.

Theo Bộ Công thương, diễn biến này vẫn trong phạm vi kiểm soát và mục tiêu xuất siêu năm 2026 tiếp tục được giữ. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc xuất khẩu trong các quý tiếp theo sẽ quyết định việc đưa cán cân thương mại trở lại trạng thái tích cực.

