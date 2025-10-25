Củng cố năng lực bảo vệ tại chỗ

Vụ việc đối tượng Bằng Văn Vỹ cầm dao truy sát 7 người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Trong 5 phút cuồng loạn, đối tượng đã suýt ném một trẻ sơ sinh từ trên lầu xuống đất, đâm hàng loạt người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng. Trong đó, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất khi cùng đồng nghiệp ôm chặt một cháu bé trong góc phòng. 3 người được che chắn bởi một tấm chăn mỏng. Lớp bảo vệ ấy không ngăn được những nhát dao điên cuồng trút xuống. May mắn thay, đứa trẻ đã an toàn. Không có mỹ từ nào đủ miêu tả về sự dũng cảm của các nữ điều dưỡng. Chúng ta chỉ có thể cúi đầu, cảm phục những người anh hùng không áo choàng.

Đây không phải lần đầu vấn đề an ninh bệnh viện và bảo vệ nhân viên y tế được đặt ra. Ngày 7-10 vừa qua, một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) bị người nhà bệnh nhân đánh liên tiếp vào đầu, lăng mạ và gây rối. Hồi tháng 5, một điều dưỡng tại Phú Thọ bị đạp vào bụng ngay khi anh và ê-kíp đang cấp cứu cho con của kẻ tấn công. Hành vi ấy không làm chậm trễ thời gian vàng cứu người, nhân viên y tế nín lặng để hồi sức cho đứa bé. Kẻ hành hung bị xử phạt 35 triệu đồng, xin lỗi nạn nhân và sự việc khép lại.

Vết thương trên cơ thể lành rất nhanh, nhưng cái tát vào danh dự người thầy thuốc sẽ theo họ suốt đời, thậm chí bị khoét sâu hơn bởi sự vô cảm. Khi những vụ việc tương tự không được giải quyết triệt để, những kẻ hành hung sẽ tiếp tục tấn công, bạo lực tiếp diễn trong môi trường y tế.

Năng lực của đội ngũ bảo vệ bệnh viện là yếu tố rất quan trọng. Dù ngành y tế và ngành công an có quy chế phối hợp đảm bảo an ninh bệnh viện trong 10 năm qua nhưng năng lực tại chỗ mang tính quyết định. Một phút giây phản ứng chậm trễ có thể đánh đổi bằng mạng người. Không ai dám đảm bảo vụ việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An không tái diễn ở đâu đó. Hơn 450.000 nhân viên y tế trên cả nước (số liệu năm 2024) đang chờ đợi những hành động cụ thể của lãnh đạo ngành y vì an toàn của người hành nghề. Chỉ khi được an toàn, nhân viên y tế mới có thể dồn toàn tâm, toàn lực thực hiện phận sự cứu người.

GIAO LINH