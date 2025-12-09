Y tế - Sức khỏe

Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức sẽ đi vào hoạt động một phần vào ngày 19-12

SGGPO

Ngày 9-12, Bộ Y tế đã có cuộc họp về tiến độ xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Ninh Bình, phục vụ chương trình lễ khánh thành cơ sở 2 của hai bệnh viện trên vào ngày 19-12 tới đây.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, để khánh thành, đưa vào sử dụng một phần vào ngày 19-2, các nhà thầu đang gấp rút hoàn thành một số việc còn tồn tại trên công trình cơ sở 2 của hai bệnh viện trên. Đến nay, các thiết bị y tế, như: hệ thống xét nghiệm, máy chụp CT, MRI, X-quang, dao siêu âm, giường bệnh… đã được lắp đặt và chạy thử.

Dự kiến đến ngày 18-12 sẽ hoàn thiện lắp đặt thêm các thiết bị y tế hiện đại khác để đưa vào sử dụng một phần vào ngày 19-12 tới. Hai bệnh viện đã xây dựng phương án chi tiết, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, có phương án luân chuyển thiết bị giữa 2 cơ sở để sẵn sàng tiếp nhận và vận hành bệnh viện ngay khi được bàn giao.

3.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận chủ trì cuộc họp

Theo ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đã lên kế hoạch phân công hơn 600 cán bộ ở cơ sở 1 xuống cơ sở 2 với đầy đủ chuyên khoa và giai đoạn đầu có 325 giường nội trú. Đồng thời, bệnh viện cũng có nhiều chính sách ưu đãi cho cán bộ xuống làm việc ở cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, như: tăng lương, thưởng, ưu tiên bổ nhiệm trước.

1.jpg
Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị

Cuối năm 2014, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã được khởi công xây dựng, với quy mô 1.000 giường/bệnh viện và tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng/bệnh viện. Tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn về cơ chế chính sách nên cả hai công trình trên đã bị chậm tiến độ nhiều năm.

NGUYỄN QUỐC

