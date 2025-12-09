Điều trị thành công bệnh nang giả tụy bằng stent LAMS đầu tiên tại ĐBSCL

Ngày 9-12, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công một trường hợp mắc bệnh lý nang giả tụy lớn bằng kỹ thuật nội soi siêu âm đặt stent LAMS dẫn lưu vào dạ dày.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật đặt stent LAMS cho bệnh nhân với máy nội soi siêu âm

Trước đó, nam bệnh nhân P.T.N. (sinh năm 1995, ngụ TP Cần Thơ) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng bụng chướng nhẹ, đau khắp bụng, nôn ói và tiêu lỏng nhiều lần. Bệnh nhân có tiền sử viêm tụy kéo dài nhiều năm, phải thường xuyên nhập viện điều trị.

Tiến hành chụp cắt lớp vi tính bụng (có cản quang) ghi nhận bệnh nhân có khối tổn thương dạng nang dịch nhiều cạnh tụy sau dạ dày, đại tràng dày thành lan tỏa, nhiều quai ruột non giãn kèm ứ đọng dịch. Sau đó, các bác sĩ nội soi siêu âm đường tiêu hóa, kết quả xác định bệnh nhân có nang giả tụy ở vùng đuôi tụy, sát thành dạ dày.

Qua hội chẩn các chuyên khoa, ê-kíp các bác sĩ đã quyết định thực hiện dẫn lưu nang giả tụy bằng kỹ thuật đặt stent LAMS dưới hướng dẫn của máy nội soi siêu âm (thời gian thực hiện chỉ mất 20 phút).

Sau khi đặt stent LAMS, tình trạng bệnh nhân tỉnh, da niêm hồng, sinh hiệu ổn định, giảm đau bụng, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKII. Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng khoa Nội soi (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho biết: Kỹ thuật nội soi siêu âm đặt stent LAMS mang lại nhiều lợi ích như ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh, giảm đau và giảm nguy cơ biến chứng so với phẫu thuật mở. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn này được triển khai tại ĐBSCL, mở ra cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến nhất cho bệnh nhân mắc bệnh lý tụy phức tạp trong vùng.

TUẤN QUANG