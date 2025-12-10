Chủ động, linh hoạt trong phòng, chống bệnh tay chân miệng

Làm việc với UBND phường Tân Đông Hiệp, TS.BS CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị phường chủ động, linh hoạt trong thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Ngày 10-12, TS.BS CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác, đã giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại phường Tân Đông Hiệp.

Đoàn công tác Sở Y tế giám sát Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp về công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

TS.BS CKII Huỳnh Minh Chín đề nghị phường tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung, tay chân miệng nói riêng trong cộng đồng và trường học. Trong đó, chú trọng triển khai các giải pháp linh hoạt, phù hợp với dịch tễ học, tình hình dịch bệnh cụ thể.

Theo báo cáo của Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp, năm 2025, phường ghi nhận 282 ca mắc tay chân miệng. Công tác điều tra ca bệnh gặp khó khăn do nhiều trường hợp thiếu địa chỉ rõ ràng, không liên lạc được, hoặc người thân không hợp tác trong việc cung cấp thông tin.

Phường chưa ghi nhận ca tử vong, nhưng có 1 ca dương tính với Enterovirus 71 (EV71) và hiện chưa có ổ dịch.

Đoàn công tác Sở Y tế giám sát Trường Mầm non Hoa Hồng 5 về công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực tế tại Trường Mầm non Hoa Hồng 5, ghi nhận nỗ lực của nhà trường trong việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh trường học.

TS.BS CKII Huỳnh Minh Chín phát biểu tại buổi làm việc với UBND phường Tân Đông Hiệp

CAO SƠN