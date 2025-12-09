Y tế - Sức khỏe

Bệnh nhân ghép phổi đầu tiên ở phía Nam xuất viện

SGGPO

Trước khi ghép phổi, người đàn ông 39 tuổi (ngụ TPHCM) nằm một chỗ thở oxy, không thể đi lại và nói chuyện bình thường. 

Ngày 9-12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết một bệnh nhân ghép phổi đầu tiên ở phía Nam được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bệnh nhân ghép phổi đầu tiên ở phía Nam xuất viện ngày 9-12.

Nam bệnh nhân 39 tuổi (ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do xơ phổi giai đoạn cuối. Suốt thời gian dài tuy nói chuyện hay ăn uống bình thường, nhưng anh không thể tự thở, chỉ nằm một chỗ và phải thở oxy tại nhà.

Ngày 8-11, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được ghép phổi từ một người hiến tạng chết não. Sau một tháng theo dõi sát sao, người bệnh dần ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Nam bệnh nhân 39 tuổi được ghép phổi tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo gia đình, 2 tuần sau ca ghép, bệnh nhân có thể tự đi lại. Đến nay, anh có thể đi bộ khoảng 1km mà nhịp tim không tăng quá cao, khác biệt hoàn toàn so với cuộc sống trước đây.

Em tôi như từ cõi chết trở về. Trước đây, nó đi vài bước là khó thở, nhịp tim tăng, khổ sở lắm. Gia đình xin chân thành cảm ơn các y bác sĩ, cảm ơn người hiến tạng đã mang lại cơ hội sống cho em tôi”, người thân bệnh nhân chia sẻ.

Thành công của ca ghép phổi là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy và khu vực phía Nam.

