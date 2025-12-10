Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 kịp thời cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

Ngày 10-12, Sở Y tế TPHCM cho biết Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ đã phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công một trường hợp thai ngoài tử cung bị vỡ, kịp thời cứu sản phụ.

Các bác sĩ mổ cấp cứu cho sản phụ

Bệnh nhân là chị N.T.N. (26 tuổi, cư trú tại Cần Giờ), đã từng sinh mổ 3 lần. Hơn hai tuần trước, chị thử thai dương tính. Khi đến bệnh viện, chị được chẩn đoán thai ngoài tử cung và điều trị nội khoa. Tuy nhiên, rạng sáng 9-12, chị đau bụng nhiều, khó chịu tăng dần và đã đến ngay Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 gần nhà lúc 2 giờ sáng.

Tại khoa cấp cứu, bác sĩ ghi nhận dấu hiệu phản ứng phúc mạc, siêu âm thấy khối thai ngoài tử cung bên trái kèm xuất huyết nội ổ bụng. Đây là tình trạng nguy hiểm, đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu ngay để tránh biến chứng nặng và đe dọa tính mạng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ kết luận tình trạng thai ngoài tử cung vỡ, điều trị nội khoa thất bại nên đã nhanh chóng kích hoạt quy trình phẫu thuật cấp cứu.

Sản phụ được chuyển vào phòng mổ với đầy đủ phương tiện phẫu thuật nội soi, hệ thống gây mê – hồi sức và ê-kíp trực tại chỗ. Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kéo dài hơn một giờ. Các bác sĩ đã loại bỏ khối thai ngoài tử cung bị vỡ, cầm máu và xử trí sạch ổ bụng, đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân. 8 giờ sau mổ, chị N. tỉnh táo, hết đau bụng, có thể ăn uống nhẹ và sinh hiệu ổn định.

Theo Sở Y tế TPHCM, ca phẫu thuật thành công cho thấy năng lực xử trí cấp cứu sản phụ khoa của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2. Việc người dân Cần Giờ được tiếp cận dịch vụ cấp cứu chuyên sâu tại chỗ giúp giảm thiểu nguy cơ, đồng thời rút ngắn thời gian can thiệp so với chuyển lên trung tâm thành phố.

THÀNH SƠN