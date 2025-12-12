Y tế - Sức khỏe

Lần đầu tiên, cha chết não hiến tạng cứu con trai

SGGPO

Sáng 12-12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về một trường hợp hiến và ghép tạng đặc biệt mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và lần đầu tiên ở Việt Nam, đó là một người cha khi chết não hiến thận để cứu chính con trai mình.

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người được nhận thận là anh Đ.N.K., sinh viên năm 3 hệ từ xa Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bệnh nhân Đ.N.K. bị suy thận mạn và phải chạy thận nhiều năm. Gia đình khó khăn, không đủ điều kiện để ghép thận nhưng anh Đ.N.K. vẫn từng ngày bám víu hy vọng sống.

597826979_1282056580626369_4131055192175628402_n.jpg
Mẹ bệnh nhân Đ.N.K. tiễn biệt chồng

Cuộc sống gia đình khó khăn thì một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cha của Đ.N.K. bị xuất huyết não nặng và rơi vào tình trạng chết não. Giữa thời khắc mất mát tột cùng, mẹ anh Đ.N.K. đã đồng ý hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận để cứu sống con trai.

597896347_1282056587293035_6008081859507215514_n.jpg
Bệnh nhân Đ.N.K. hồi phục sức khỏe sau khi được ghép thận từ người cha

Sau phẫu thuật, bệnh nhân trải qua tình trạng chậm chức năng thận ghép và phải lọc máu hỗ trợ gần 2 tuần. Đến ngày thứ 14, thận ghép bắt đầu hoạt động, lượng nước tiểu cải thiện dần và sức khỏe bệnh nhân Đ.N.K. hồi phục. Sau khoảng 3 tuần điều trị, bệnh nhân Đ.N.K. đã được xuất viện.

MINH KHANG

